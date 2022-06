“Vamos a ver en qué casos” policías deben descubrirse el rostro: Gobernador

El gobernador de Veracruz Cuitláhuac García Jiménez respondió a las peticiones de la activista Belén González, quien le solicitó que los policías que participan en los operativos realicen sus actividades con el rostro descubierto , para evitar que cometan actos de abuso de autoridad, de represión, o de continuidad de prácticas “deleznables” como la desaparición forzada y la tortura.El mandatario estatal respondió a estos cuestionamientos durante la conferencia de prensa de este lunes en Palacio de Gobierno, donde señaló que esta situación se va a revisar, aunque los policías también deben resguardar su identidad porque actúan en contra de criminales.“Recuerden que nuestros policías estatales también combaten al crimen organizado”, dijo.Además, tienen familia, de manera que no es fácil exponer a los elementos, ya que se dejaría al descubierto su identidad.Recientemente, durante un evento público y ante el mandatario, Belén González solicitó que los policías, su equipamiento, incluyendo vehículos, se puedan identificar, demandando que los elementos no utilicen capuchas, ya que a decir de la activista, “cometen ilícitos bajo su uniforme”.Al respecto, el Gobernador mencionó que se tendría que analizar en qué casos sí y en cuáles no aplicaría que los elementos actuaran con el rostro descubierto.Cabe recordar que la presidenta de un colectivo de búsqueda de personas desaparecidas que lleva su nombre, también demandó eliminar los polarizados de patrullas y permitir que cada policía pueda ser identificado.Sin embargo, el mandatario estatal dejó en claro que su Gobierno atenderá las peticiones pero primero se debe analizar y revisar, ya que los elementos policíacos no deben exponer su identidad porque combaten y actúan en contra de crimínales.