Policías de Veracruz no deben cubrirse la cara; todavía desaparecen personas, acusan

“Hoy por hoy, el personal operativo de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) sigue cometiendo actos de abuso de arbitrariedad, de represión, de continuidad de prácticas deleznables como la desaparición forzada y la tortura”, denunció la activista Belén González ante el titular de la misma dependencia, Hugo Gutiérrez Maldonado.Durante la disculpa pública del Gobierno de Veracruz por la desaparición de cuatro jóvenes en Coatzacoalcos durante el duartismo, en 2015, exigió además que los policías, su equipamiento, incluyendo vehículos, se puedan identificar, demandando que los elementos no utilicen capuchas, pues “cometen ilícitos bajo su uniforme”.“Quienes venimos aquí como familiares de 4 jóvenes y de todas mis compañeras de personas desaparecidas,de colectivos de todo el estado de Veracruz, sabemos con certeza y hemos vivido en carne propia los abusos que en el pasado la institución que usted encabeza ha perpetrado en contra de la sociedad.“Y en nuestro largo caminar constatamos que hoy por hoy el personal operativo de la Secretaría de Seguridad Pública sigue cometiendo actos de abusos, de arbitrariedad, de represión, de continuidad de prácticas deleznables como lo es desaparición y la tortura, lo anterior me ha surgido hacer de la institución que usted encabeza una institución confiable, capacitada y garante del respeto a los derechos humanos”, dijo la activista.La presidenta de un colectivo de búsqueda de personas desaparecidas que lleva su nombre, demandó a Gutiérrez Maldonado hasta eliminar los polarizados de patrullas y permitir que cada policía pueda ser identificado.“Como ha ocurrido en muchos de los casos investigados por desapariciones o por violaciones de derechos humanos se debe procurar que los policías no sólo estén capacitados sino que el equipamiento, incluyendo los vehículos, se pueda identificar y permitan la identificación de los elementos a bordo.“¿Por qué ellos sí se cubren? Los polarizados de las patrullas debe eliminarse para que la ciudadanía pueda tener la confianza en la institución que representa, no deben ocultarse los rostros porque son ellos los que cometen ilícitos bajo su uniforme bajo su rostro cubierto, eso no debe de seguir pasando”, dijo.Belén González también exigió que se investigue a todos los elementos en activo para castigar a aquellos que hayan cometido algún delito en el pasado.“Debe erradicarse de la Secretaría de Seguridad Pública las conductas donde se emplea el uso de la fuerza desmedida, donde se siguen cometiendo violaciones de derechos humanos, actos de tortura y abuso policial, todo eso debe eliminarse, así como hacer una revisión del personal que permanece activo y cometió alguna infracción o delitos en el pasado, no debe soslayarse en dichas conductas antiéticas y corruptas, deben ser vigiladas y castigadas por todas las áreas que integran a la Secretaría además de que no deben ser ocultadas en lo operativo ni en lo administrativo”, dijo.Por último, en materia de búsqueda, solicitó que se capacite al personal de acompañamiento en las diligencias de búsqueda en campo y que se disponga de mayor personal que pueda intervenir en estos sitios.“Aprovecho la ocasión para invitarlo a disponer del personal idóneo para las sesiones de evaluación y seguimiento, así como del mecanismo estatal de coordinación donde se puede informar sobre las acciones de búsqueda y a la vez apoyar las iniciativas y decisiones que se toman”.