“Vivo de prestado”, no tengo casas en el extranjero: Cuitláhuac

Al confesar que tuvo de salirse de la casa de sus padres ante las críticas que recibía y por la situación de COVID, el gobernador Cuitláhuac García Jiménez afirmó que ahora “vive de prestado” en otro sitio.Durante el evento llamado “Versión pública de las declaraciones patrimoniales”, en el auditorio “Silvestre Moreno” de Palacio de Gobierno, acompañado por la contralora Mercedes Santoyo, el mandatario aclaró además que actualmente sólo tiene dos camionetas y un terreno en Banderilla, siendo todo lo que abarca su patrimonio.“Creo que no tengo más, no he comprado ranchos, no tengo casas en el extranjero ni tengo cómo adquirirlos, mi ingreso está plenamente justificado con lo que gasto y con lo que he adquirido.“Me estoy viendo si me da para un poquito más empezar a construir ya una casa porque ahorita vivo de prestado, así les digo, me tuve que salir de la casa de mis padres porque nada más de las críticas que ¡uf!... para qué quieren. Y el COVID no era fácil, yo tengo la responsabilidad de cuidar a mis padres, la salud de ellos (…) y pues yo era un ente contaminante porque todos los días entra y sale no se podía”, dijo.Así, aunque vivía en otra parte de dicha casa “bastante bien”, reiteró que optó por “vivir en otro lado prestado y eso es lo que tengo”.Respecto a su nueva camioneta, explicó que se verá reflejada en el informe patrimonial del próximo año y el vehículo se lo compró a su hermano.“Ahora en las oportunidades que hubo de reemplacamiento pagué los impuestos correspondientes y las condonaciones que me hicieron por las nuevas plazas.“Y entonces dije: tengo en norma todo. (...) Y de una vez lo anticipo también está una camioneta, tengo dos camionetas en total: una es una Toyota, (…) una camioneta Toyota 2011 o 13, de las viejitas, modelo viejito, una Pick-Up doble cabina y la nueva que acabo de adquirir es una Frontier Nissan de uso, 2017, esa me la vendió mi hermano y un terreno en Banderilla es lo que tengo de mi propiedad y nada más”, dijo.Asimismo, García Jiménez aclaró que él no usa prestanombres y ha transparentado sus cuentas bancarias al personal encargado de documentar su patrimonio.“Yo no uso ni prestanombres ni amigos ni familiares y que se diera a conocer. Me preguntó (el personal) en particular una cosa: ‘¿y oiga, también su cuenta de banco?’. Le digo: ‘sí, esa es la más importante. También.’ Y no una cuenta de banco, todas las cuentas de banco que tengo y ahí te van”.El Gobernador aclaró que si adquiere más cosas este año también será transparentado pues el pueblo debe de saber que ya no se hace mal uso de los recursos públicos.“Y de esta manera vamos generando una política muy importante de transparencia y también de rendición de cuentas en cuando a lo que se adquiere y se gasta y se tiene”.Por último, advirtió que con la Cuarta Transformación se avanza en el combate a la corrupción.“Ya no más gobernadores que construyen fortunas con el dinero público, que presumen yates, residencias en el extranjero, departamentos en las zonas más caras de la Ciudad de México y de los lugares más afrodisiacos (sic) y exóticos del país con el dinero público, se acabó”.