“Xalapa florece, es más verde, más limpio, más iluminado, más seguro”: Alcalde

Al hacer una síntesis del último informe de labores, compuesto por 362 páginas, el alcalde de Xalapa, Hipólito Rodríguez Herrero, destacó que durante estos cuatro años, su Gobierno se enfocó en cuatro prioridades: abatir la corrupción, neutralizar la desigualdad, contribuir a preservar el ambiente y patrimonio de la Capital y promover su desarrollo económico.En su mensaje dirigido a los ediles del Cabildo Municipal reunidos en la Sala “Sergio Pitol” del Auditorio IMAC, explicó que la pobreza es producto de la desigualdad social, de la distribución inequitativa de la riqueza y de las oportunidades y de la acumulación de desventajas que están presentes en la ciudad.“Nosotros los que estamos participando en la Cuarta Transformación estamos luchando para disminuir la brecha, que se abata la desigualdad”, dijo en presencia del gobernador Cuitláhuac García Jiménez, la presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado, Isabel Inés Romero Cruz, otros funcionarios estatales y municipales.“Hoy podemos decir con orgullo que Xalapa florece, hoy tenemos un municipio más verde, más iluminado, más limpio, más seguro y con más igualdad, estamos mejor preparados para el futuro”, expresó en medio de aplausos de los asistentes.“Los Gobiernos de la Cuarta Transformación cumplen su compromiso: abatir la corrupción, generar procedimiento para que nunca más volvamos a tener este tipo de prácticas nocivas que desvían los recursos públicos para bolsillos privados con privilegios mal habidos”, abundó.Acotó que desde el Cabildo se discuten las acciones a seguir en benefició de Xalapa y a través del Consejo Municipal de Desarrollo se establecieron las prioridades que se requieren para seguir adelante, de la mano de los vecinos, quienes conformaron más de mil patronatos vecinales y más de 500 comités de contraloría social, quienes vigilaron que los recursos públicos se ejercieran a plenitud.Rodríguez Herrero apuntó que a su llegada a la Alcaldía, el índice de marginación representaba una problemática muy importante para la ciudad, particularmente en la zona norte, noroeste y noreste del municipio; por lo que las acciones gubernamentales se enfocaron a que la obra pública, vial, habitacional, hidráulica, educativa y cultural llegara a esas zonas más olvidadas.“Hemos invertido más de mil 240 millones de pesos en estos cuatro años para atender las necesidades sociales y esto se refleja en más de mil 200 obras que se reparten en todo el territorio, que son efectivas, no fantasmas, no como ocurría en el pasado (…) nosotros llevamos obra real, necesaria, no lujos”, aseveró.Ahondó que al tomar las riendas del Ayuntamiento hace cuatro años, el 38 por ciento de las calles no estaban pavimentadas, lo que convirtió a la Capital en “un pueblo” con zonas de alta marginación; y resaltó el apoyo que ha recibido del Gobierno del Estado sobre todo para mejorar la infraestructura pluvial con colectores para frenar las inundaciones.En el tema de la educación, dijo que han venido trabajando de la mando de la SEV para que en las instituciones educativas haya domos y mejor acceso a estos planteles; y en el ámbito de mejoramiento a la vivienda, añadió que se construyeron 603 cuartos dormitorios para evitar el hacinamiento que imperaba en las zonas con más pobreza de la Capital.En su cuatrienio, enumeró, se construyeron 56 instalaciones municipales y se rehabilitaron las ya existentes, lo que le permitió ahorros a la Alcaldía al ya no tener que pagar renta de inmuebles.Hipólito Rodriguez Herrero acotó que su Gobierno se enfocó en que hubiese un “piso más parejo” para hombres y mujeres, por ello se construyeron espacios para brindar atención a niñas y adolescentes.Adicionalmente, resaltó, se construyeron circuitos viales para mejorar la conectividad de la ciudad y a que el gasto energético de los vehículos fuera menor al no tener que estar detenido por el congestionamiento vial; asimismo, se migró a una nueva forma de movilidad sustentable, con la puesta en marcha de la ciclovía en la avenida Ruiz Cortines.“Logramos cambiar prácticamente el 66% de las luminarias de la Ciudad, ahora tienen más iluminación, es más segura y se paga menos electricidad y en este sentido contribuimos a reducir la contaminación”, afirmó.En la gestión de los residuos sólidos urbanos, recordó que al inicio de su mandato se enfrentaron con los problemas de recolección, ya que la empresa concesionada trataba a Xalapa “como una ciudad de segunda” con un tiradero a cielo abierto en vez de un relleno santuario; lo cual cambió y ahora se cuenta con un espacio ideal para la disposición de los desechos, sin “racismo ambiental” y que cumple con la legislación.“Tenemos que avanzar hacia una economía circular donde todo se recicle, se reutilice, que no tengamos que seguir contaminando la tierra, por ello es importante que los centros de comportase proliferen, que procesan la materia orgánica y generan abono”, resaltó.El Alcalde enumeró que Xalapa ahora es una de las ciudades “más verdes” del país y ahora cuentan con mil 908 hectáreas de áreas verdes, al incorporar durante su Gobierno otras 81 hectáreas; al tiempo que se avanzó en la campaña de reforestación con la producción de 53 mil 798 árboles de 54 especies; y se impulsó la agricultura urbana con la generación de huertos comunitarios que mejoraron la alimentación de los capitalinos más desfavorecidos.Al ser una urbe con pluviosidad importante, apuntó que se trabajó en la implementación de 85 sistemas de captación de agua de lluvia en escuelas, domicilios y espacios municipales; y a través del DIF Municipal se contribuyó a mejorar la salud de las personas con 4 mil 765 atenciones médicas.Frente al COVID-19, presumió que el 90% de la población capitalina está inmunizada contra el SARS-CoV-2, lo que facilita la apertura de las actividades comerciales que se vieron detenidas durante la emergencia sanitaria; y en el cuidado y respeto a los animales, sobre todo de la calle, enumeró que se esterilizaron 2 mil 758 mascotas y 496 fueron adoptadas.En la atención de emergencias como la generada por el huracán Grace, agradeció el trabajo de Protección Civil municipal, quien entregó más de mil despensas y apoyos a los damnificados; y a la vez criticó a las organizaciones que promovieron que personas habitaran zonas de alto riesgo, lo que provocó la desgracia de pérdidas de vidas humanas.“En la reactivación económica realizamos ferias, realizamos eventos que contribuyeran a reanimar a la economía, a que nuevamente el mercado laboral crezca y que sea más sencillo abrir negocios y regularizar los que estaban fuera de la legalidad”, aseguró.Gracias a muchos artistas y creadores, el munícipe aseveró que se logró llevar la cultura a las congregaciones, de la mano de los Centros de Gestión Comunitaria (CGC); y se congratuló nuevamente de la designación de Xalapa como Ciudad Creativa de la Música por la UNESCO, después de un segundo intento, lo que se reforzará con la próxima inauguración del Museo de la Música Veracruzana.Además, comentó que en estos años se logró hermanar a Xalapa con otras capitales del país como Oaxaca y con varias urbes de Italia, Cuba, Estados Unidos y Francia; con instituciones multilaterales como el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) para preparar la ciudad frente al Cambio Climático y próximamente se materializará con el inicio de la construcción de la planta de biodigestión.En materia de seguridad, refrendó que con el trabajo coordinado con la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), la Guardia Nacional, los capitalinos hoy se sienten más tranquilos de andar por la ciudad, pues ya se cuenta con 400 policías municipales de proximidad formada en el respeto a los derechos humanos y ser más confiables.En sus palabras, destacó que la austeridad en el uso de los recursos públicos se ve materializada en la reducción salarial de funcionarios y autoridades por 22 millones de pesos, lo que equivalió a la construcción de 20 kilómetros de calles, 22 domos en escuelas y 20 aulas.