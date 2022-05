¿Y el marido?: En Xalapa, detención de mujer por muerte de ciclista desata polémica

Diversas manifestaciones a favor y en contra ha generado el proceder de las autoridades ministeriales contra Elpidia “N”, esposa del conductor que el pasado sábado arrollara y diera muerte a un ciclista en el Camino Antiguo a Naolinco, en Xalapa.Este martes se informó que la Fiscalía General del Estado (FGE) habría procedido contra la mujer por el delito de “homicidio doloso calificado”, dictándole el Juez seis meses de prisión preventiva, sin embargo, se desconoce al momento en calidad de qué se dio dicha imputación.Cabe recordar que, según se reportó, la ahora procesada fue abandonada junto a sus hijos por su propio esposo, quien se dio a la fuga luego del homicidio perpetrado contra el ciclista Francisco Gómez.Ahora, en las redes sociales las opiniones se dividieron.Por un lado hay quienes cuestionan la “incompetencia” de las autoridades pues señalan que nada tuvo que ver la mujer en el actuar de su esposo o que esta acción busca apresurar una entrega del culpable.Y aunque en la polémica se vieron inmersos varios ciudadanos, la mayoría de los posicionamientos aparentemente son en el sentido de que Elpidia “N” no es responsable de los actos de su pareja.“Ahora resulta que por ser la esposa es culpable pero no fueran malandros porque hasta corren los cobardes o de plano resultan desarmados”, destaca uno de los comentarios.“Pero si fue el esposo, tienen que ir por él y no por la señora que no iba manejando, es una especie de extorsión para que se entregue, es ilegal”.“¿Y por qué a la esposa? ¿Cómo es posible? Debería de hacerse viral que la ciudadanía está en desacuerdo. Ahora resulta que ella que no iba manejando y por quedarse, es detenida. Qué barbaridad”, fueron otras de las expresiones en contra del proceder de las autoridades.Algunos otros comentarios no sólo señalaron que la señora sí debe pagar por el homicidio e incluso fueron más allá indicando que probablemente el esposo conducía en estado de ebriedad y la culpan por no haber manejado ella o bajado del vehículo donde iban en familia.“Pues si la señora le hubiera quitado las llaves de la camioneta porque su esposo estaba briago no hubieran atropellado al difunto pero como siempre las mujeres son sumisas, ella hubiera pensado por sus hijos y se hubiera bajado de la camioneta en el acto pero como siempre dejan que el marido tome y maneje y a todas se les hace común”, afirma uno de los comentarios.“No soy abogado pero 6 meses de cárcel por quien iba de copiloto y la autoridad permitiendo la fuga del responsable. Algo no está bien en esto”.“La mujer que iba con el asesino debe ser detenida por cómplice, porque si está viendo que se aventó su marido a matar porque lo hizo con dolo y con toda la intención porque no le giró el volante le arrancó las llaves o le dio sus chingadazos a su marido dentro de la camioneta. Era una vida, eso es no tener poca madre. Asesinos los 2”, señalan otros.Unos más revictimizaron al ciclista indicando que se debe investigar si hubo o no imprudencia de su parte, lo que habría derivado en su muerte.“Primero que nada, hay que ver si el ciclista fue el imprudente, no porque esté muerto ya a huevo tiene la culpa el Don y después de dónde sacaron que la esposa se tiene que detener, leyes a modo, ahora sí estamos bien”.“Primero los peritos deberían investigar si efectivamente el auto arrastró al ciclista y quién tuvo la culpa, hay algunos ciclistas que se meten como si llevaran auto, son imprudentes no llevan chaleco con el que se puedan ver en la oscuridad, luz, nada, si es de día quieren que vayas atrás de ellos a su velocidad, la calle es para vehículos con motor, para las bicicletas hay parques y la ciclovía, por favor, ubiquen y ordenen el movimiento de las bicicletas y de los vehículos para que no se ponga en peligro la integridad de todas las partes”.