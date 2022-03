¿Y la Ciudad Judicial de Orizaba?, cuestionan abogados ante pérdida de Juzgado

Abogados del Estado, pertenecientes a diversos Colegios, Barras y Asociaciones, exigieron en común, la legalidad, la impartición de justicia y la defensa de los derechos humanos, demandando al Poder Judicial de Veracruz frenar la reubicación del Juzgado Sexto de lo Familiar de Orizaba.A través de un posicionamiento, piden dejar sin efecto la Circular número 6 emitida por el Consejo de la Judicatura del Tribunal Superior de Justicia del pasado 8 de marzo, con el que se ordena que a partir del 25 de marzo, se empezará con los cambios, al no contar con el sustento jurídico para el mismoAdvirtieron que el traslado ocasionará un perjuicio irreversible al derecho humano de acceso a la justicia y a una tutela judicial efectiva, como marca la Constitución: “Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales”.Advirtieron que no se ha tomado en consideración que al ser un juzgado familiar, hay menores de edad de por medio y el costo de los traslados se incrementaría, debido a que todas las líneas de camiones de las distintas poblaciones, confluyen en la ciudad de Orizaba y el cambio implicaría tomar otro autobús y trasladarse a Nogales, donde los servicios de comunicación fallan constantemente, tanto de internet como de celulares, al estar rodeada por cerros lo que dificulta la comunicación.Asimismo enfatizan que no existen sucursales del banco HSBC, por lo que los cambios de los billetes, implicarían llegar a Nogales y después regresar a Orizaba para ello, lo que incrementaría los tiempos de espera y traslados entre los justiciables.Además, indican que el espacio que se tiene en las instalaciones de Nogales son pequeñas, para la carga de trabajo, por lo que con ello se dificultaría la atención del mismo personal del Juzgado, así como de los justiciables, los menores y los litigantes.“No debemos perder de vista dos puntos importantes: aún estamos en pandemia por SARS-CoV-2 y por parte del Gobierno Federal, aún no se autoriza la vacunación a menores de edad, lo que implica el incremento del riesgo de contagio”.Explicaron que la justificación para el cambio se centra en dos puntos según la Circular de la Judicatura:“… PRIMERO.- Toda vez que para el desarrollo de la actividad jurisdiccional y administrativa se requiere de inmuebles que cuenten con espacios adecuados para la debida impartición de justicia y en condiciones óptimas para el buen funcionamiento…. mismo que fue propuesto por la magistrada presidenta con el visto bueno de la directora general de administración como se advierte de la cédula 09/2022 de 28 de febrero del curso, ante de la cual se desprende la necesidad de cambiar el domicilio de dicho juzgado a efecto de ocupar el inmueble que hasta junio de 2021 venía ocupando el extinto juzgado micro Regional de Nogales, terreno donado al Poder Judicial por el Ayuntamiento de Nogales con cláusula condicionada para el uso y el funcionamiento de oficinas judiciales, ya que de lo contrario se revertirá la donación. Debiendo precisar que se dejara de pagar por concepto de renta del inmueble que actualmente ocupa el Juzgado Sexto de Primera instancia especializado en materia familiar del distrito judicial de Orizaba Veracruz un importe de 14 mil 107 pesos más impuesto al valor agregado.“SEGUNDO: en consecuencia el traslado de los recursos tecnológicos expedientes objetos y todos los bienes que se encuentran en los citados órganos jurisdiccionales, se llevará a cabo durante el día 25 de marzo del año en curso empezando a despachar a partir del día 28 de marzo de 2022 en el horario oficina”En ningún momento se acredita, advierten los abogados, que se haya tomado en consideración el interés superior del menor, así como si realmente el inmueble cuenta con las condiciones óptimas para albergar a los intervinientes en los juicios, incluyendo el mismo personal del juzgado.Tampoco se tomó en consideración el hecho de que existe un terreno donado por el Ayuntamiento de Orizaba al Poder Judicial del Estado de Veracruz, quien ya cuenta con escrituras a su favor.Con fecha 14 de mayo del año 2018, mediante proceso de licitación pública efectuada por el Tribunal Superior de Justicia, se hizo la asignación a la empresa ganadora de acuerdo a sus propuestas técnicas y económicas, para la construcción de la Ciudad Judicial, sin que al momento se haya realizado.“Por lo que de igual manera, solicitamos que se hagan efectivos los folios de fianzas exhibidos por la contratista que por concepto de anticipo tuvo que haber dejado en términos de ley, ya que es un dinero que el Tribunal Superior de Justicia está pendiente de justificar, el cual fue asignado al Consorcio conformado por Agrupación de Compañías Constructoras de Veracruz, S.A. de C.V., Consorcio Integral de Comercio Exterior, S.A.P. de C.V., Constroindustrias Comerciales, S.A. de C.V., Concesiones y Promociones RUA, S.A.P.I. de C.V,., Desarrolladora de Caminos, S.A. de C.V., y Constructora y Promotora Malibrán, S.A. de C.V., constante de 7 fojas útiles de fecha 14 de mayo del año 2018”.Además expresaron los litigantes que las autoridades municipales están a favor de que el Juzgado Sexto Especializado en Materia Familiar continúe en Orizaba, exhortando al Poder Judicial del Estado para que no se realice el traslado del mismo a las instalaciones que anteriormente ocupada el Juzgado Microregional, ubicado en el municipio de Nogales, toda vez que en esta ciudad hay un recinto que puede albergar todos los juzgados y reiteraron la demanda que sea construida la Ciudad Judicial de Orizaba.Al señalar nuevamente que en Nogales se atendería a menos población , exhibieron que el juzgado de Orizaba atiende hasta 141 juicios de lo familiar en un solo día.“Esto tan solo para dimensionar la carga de trabajo que el mismo personal del Juzgado tiene, por lo que se solicita la contratación de más personal que auxilie a los actuales funcionarios de la carga tan pesada que ya tienen con tanto expediente”.Por último, plantearon que las instalaciones en Nogales sirvan para crear un Centro de Convivencia Familiar o (Centro Estatal de Justicia Alternativa de Veracruz, pues los justiciables de Orizaba se tiene que trasladar a la ciudad de Córdoba para poder llevar a cabo las diligencias correspondientes, al no contarse con las misma.