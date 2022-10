“Yo soy un chairo de AMLO”, presume Gobernador de Sinaloa

Rubén Rocha Moya, gobernador morenista de Sinaloa, confesó este domingo que él es “un chairo” del presidente Andrés Manuel López Obrador.En la supervisión de los avances del Plan de Salud IMSS-Bienestar en esta comunidad que encabeza el jefe del Ejecutivo federal, el Gobernador aseguró que cuando le cuestionan si está de acuerdo con alguna declaración que haya hecho el Presidente, pero sin importar si la escuchó o no, siempre responde que está de acuerdo con el Mandatario federal con lo que haya declarado.“De mi parte decirle al Presidente que estoy muy conforme con lo que nos está ayudando. Yo seguido les digo ‘yo soy un chairo del Presidente, un seguidor del Presidente´.“Alguien me pregunta: ‘oiga, ¿está usted de acuerdo con lo que dijo el Presidente?’. Pues mira, no sé lo que dijo, pero si lo dijo el Presidente estoy de acuerdo con él’”, dijo.Al tomar la palabra, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que Sinaloa tiene “un buen Gobernador”.“Nos conocemos desde hace muchos años. Él fue candidato de nuestro movimiento cuando iniciábamos, que era bastante difícil, pero poco a poco la gente de Sinaloa y de todo el país fue tomando conciencia de que era necesario un cambio, una transformación. Nuestro pueblo es sabio, sabe cuando hay que actuar para remediar los males”, declaró.