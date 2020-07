10 Gobernadores demandan salida de López-Gatell

En una declaración conjunta, 10 Gobernadores solicitaron la renuncia de Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud.



Señalaron que "falló la estrategia de contención, como ya se venía advirtiendo por especialistas nacionales e internacionales; fallaron las medidas sanitarias, que no han sido claras ni firmes; mientras que el vocero y responsable del manejo de la epidemia, Hugo López-Gatell, no ha dejado de mentir, de caer en contradicciones sobre las proyecciones y las estrategias a implementar".



“La receta del doctor Gatell ha tenido terribles consecuencias pero sigue presumiendo que hay camas disponibles y que los hospitales no se saturaron como en Italia o Nueva York”, señalaron.



En la declaración señala que el país atraviesa una de las peores crisis de su historia, resultado de un manejo errático de la epidemia de coronavirus COVID-19 y de la falta de respuestas eficaces para frenar una brutal caída económica, que ha dejado sin ingresos a millones de familias mexicanas.



Los gobernadores que se sumaron son Martín Orozco Sandoval, de Aguascalientes; Javier Corral Jurado, de Chihuahua; Miguel Ángel Riquelme Solís, de Coahuila; José Ignacio Peralta Sánchez, de Colima; José Rosas Aispuro Torres, de Durango; Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, de Guanajuato.



Además de Enrique Alfaro Ramírez, de Jalisco; Silvano Aureoles Conejo, de Michoacán; Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón, de Nuevo León y Francisco Javier García Cabeza de Vaca, de Tamaulipas.



Ayer, la Secretaría de Salud informó que México llegó a los 416 mil 179 casos positivos a COVID-19, un incremento de 7 mil 730 más que ayer, así como 46 mil defunciones, 639 más que el día previo.