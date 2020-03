10 hoteles de Xalapa han cerrado temporalmente por coronavirus

Diez establecimientos de hospedaje cerraron debido a la baja actividad en la región de Xalapa, confirmó el dirigente de la Unión de Empresarios Hoteleros de la Región de Cultura y Aventura (UNEH), Marcos Suárez Domínguez.



Indicó que entre los 10 hoteles cerrados se incluyen dos hoteles de cadena, y reveló que más empresas analizan cerrar sus puertas temporalmente ante la caída en el número de huéspedes.



En su caso particular, indicó que el hotel que administra cerró durante la noche del sábado al domingo y solo acudió a la recepción para atender tres reservaciones.



En cuanto a los ocho trabajadores y trabajadoras que colaboran, optó por darles descanso.



“Porque realmente no hay nada, vine a abrir porque tenía estas reservas y son clientes recurrentes, pero a la gente que trabaja le estamos dando descansos” dijo.



Añadió que los proveedores incluso le alertaron de la posibilidad de “dejar de acudir”, aunque a pesar de eso, tratarán de continuar activos.



Reprochó que de parte de la Dirección de Turismo del Ayuntamiento de Xalapa no existe acercamiento para abordar el tema de la suspensión de labores y cierre de hoteles.