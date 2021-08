14 años después, CNDH emite recomendación por caso Ernestina Ascencio

A 14 años de la muerte de Ernestina Ascencio, mujer indígena náhuatl de la sierra de Zongolica, quien presuntamente perdiera la vida como consecuencia de las lesiones ocasionadas por elementos del Ejército mientras abusaban sexualmente de ella, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió el día de ayer miércoles la recomendación 45VG/2021, dirigida a la Fiscalía General del Estado y a la Secretaría de Salud de Veracruz, al advertir violaciones graves a los derechos humanos de Ernestina Ascencio y sus familiares.



En particular, la CNDH señala haber encontrado violaciones graves a los derechos a la vida; a la protección de la salud, ocasionada por negligencia médica y omisiones; a la integridad, seguridad personal y a la dignidad humana; así como violación al derecho al acceso a la justicia.



Al respecto, la CNDH destacó que la entonces Procuraduría General de Justicia, encabezada en aquel tiempo por Salvador Mikel, no agotó todas las líneas de investigación pues, hasta el día de hoy, prevalecen inconsistencias en cuanto a las circunstancias del crimen; asimismo, que no se realizaron diligencias necesarias para el esclarecimiento de los hechos; no se resguardaron debidamente las muestras necesarias para realizar pruebas de laboratorio; ni se realizó una investigación con perspectiva de género.



También, encontró responsabilidad de las autoridades en materia de salud, quienes vulneraron los derechos humanos de la víctima al no brindarle una atención médica oportuna, sino que, por el contrario, la atención recibida en el Hospital General de Río Blanco fue deficiente y habría podido influir en la muerte de la mujer indígena.



De igual modo, la CNDH recomendó a la Fiscalía General del Estado que lleve a cabo una nueva investigación para esclarecer los hechos.



Sin embargo, cabe recordar que en enero pasado, las abogadas Carmen Herrera García y Patricia Torres, representantes de Ernestina Ascencio y sus familiares en el proceso internacional contra México ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), rechazaron el ofrecimiento realizado por el Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador de que la Fiscalía del Estado de Veracruz se encargue de reinvestigar el caso.



En ese sentido, en entrevista publicada en un medio nacional, las abogadas sostuvieron que el caso de Ernestina Ascencio “rebasa las capacidades, las facultades pero sobre todo la calidad moral y la confiabilidad de la Fiscalía de Veracruz”, por lo que, si la propuesta del Gobierno mexicano para llegar a una solución es que esa Fiscalía investigue los hechos, continuarán el litigio hasta las últimas consecuencias.



El 4 de diciembre del 2020, en audiencia celebrada ante la Comisión Interamericana, el fiscal coordinador especializado en Asuntos Indígenas de la Fiscalía de Veracruz, Hernán Cortés, defendió ante dicha instancia internacional la “verdad histórica” del caso construida durante el gobierno de Felipe Calderón, pues el representante de la Fiscalía de Veracruz defendió la postura de que la muerte de la mujer indígena de 73 años, ocurrida hace 14 años en Zongolica, Veracruz, fue consecuencia de una gastritis. En ese sentido, Hernán Cortés señaló que no existieron violaciones a los derechos humanos de Ernestina Ascencio ni sus familiares.