15 mil burócratas en Veracruz, sin seguro de vida o derecho a una pensión

El secretario general del Sindicato de Empleados del Poder Ejecutivo de Veracruz (SEPEV), Acdmer Antonio Galicia Campos, aseguró que hay 15 mil trabajadores temporales administrativos en el Gobierno Estatal que carecen de beneficios laborales y otras prestaciones salariales, pese a que muchos tienen hasta 20 años prestando sus servicios.En conferencia de prensa, en la que anunció que 210 de los agremiados a su organización, ya recibirán su clave sindical al tener la toma de nota y que a partir de ahora ya gozarán de estas prestaciones, señaló que están pugnando porque más burócratas adquieran esos derechos.“Los que ya tienen toma de nota son 210 trabajadores, que son los que venimos ya pidiendo desde hace tres años que se les aplique la clave sindical. Tenemos en proceso otro tanto más o menos parecido, pero al final de cuentas en el Gobierno del Estado hay más de 15 mil trabajadores que sufren de esta misma situación”, expresó.Galicia Campos comentó que muchos de estos empleados no creían que se pudiera lograr que fueran reconocidos formalmente como empleados de base, pero con las gestiones legales del SEPEV, ahora es una realidad y esto puede aplicarse a más que están en esa situación laboral.“Tanto la Ley del Servicio Civil como los convenios que el Estado Mexicano tiene, como la Organización Internacional del Trabajo (OIT), sí les concedía esos derechos. Entonces nos abocamos a hacerlo jurídicamente, legal, por medio del Tribunal de Conciliación y Arbitraje que desde hace tres años nos concedió las tomas de nota (que) nos faltaban”, explicó.Al afirmar que el gremio que lidera tiene presencia en 10 dependencias estatales, agregó que ahora ya se les está considerando como trabajadores del Ejecutivo y por tanto todos los beneficios se aplicarán a todos por igual, estén o no afiliados a ninguna organización sindical.“A muchos trabajadores no se les respetaban sus derechos de descanso, ni sus vacaciones, los limitaban. Al no tener toma de nota de ningún sindicato no les daban esos derechos. En la parte económica, las prestaciones que las condiciones generales de trabajo establecen, que es la seguridad social”, añadió.Acdmer Galicia destacó que ahora también cotizarán ante el Instituto de Pensiones del Estado (IPE), lo que les permitirá tener una jubilación y pensión digna, además de un seguro de vida, en caso de fallecimiento; algo que –denunció– no se les otorgó a por lo menos ocho trabajadores del SEPEV que murieron por COVID.“Tenemos casos que durante la pandemia fallecieron y desgraciadamente los familiares no tuvieron ni una pensión ni muchos menos un seguro de vida que se les pagó (…) hay personas que fallecieron y que nosotros no pudimos proponer a alguien que pudiera ayudar a esa familia”, precisó.Comentó que la contestación que siempre les dieron era que por la falta de la toma de nota y clave sindical no se podían hacer las propuestas y pagar el seguro o darle una pensión a los seres queridos del fallecido.Por ello reiteró que hasta ahora, ninguno de esos 15 mil empleados estatales tiene dichos derechos porque las dependencias donde laboran no han pagado las cuotas al IPE, lo cual lucharán por revertir y que todos los burócratas tengan los mismos derechos.