172 municipios de Veracruz pasan a semáforo verde, 28 a amarillo y 2 a naranja

Por quinta quincena consecutiva la Federación determinó que el estado Veracruz continuará en semáforo verde (riesgo bajo), del 24 de mayo al 06 de junio; en tanto, los municipios quedan de la siguiente forma:• Naranja (riesgo alto) 2 municipios.• Amarillo (riesgo medio) 38 municipios.• Verde (riesgo bajo) 172 municipios.Sólo Xalapa y Coatzacoalcos pasarán a naranja y es necesaria la participación de todos para que no siga avanzando la propagación del virus. En ambas ciudades hay reporte de grandes eventos y concentraciones masivas en espacios públicos, lo cual es el principal factor de contagio.Por otra parte, la vacuna aún no llega a todos los grupos de población y debemos seguir con las medidas sanitarias: uso de cubrebocas, lavado frecuente de manos y sana distancia.La participación activa del sector empresarial en la prevención y control del COVID-19 queda de manifiesto con el registro de 42 mil 212 negocios en la plataforma de la Dirección de Protección contra Riesgos Sanitarios, de los que 35 mil 917 han obtenido el Código QR para su apertura confiable y segura.Recuerda informar síntomas a la línea gratuita 800 0123 456 y consultar tanto el Semáforo como el Plan de Vacunación en coronavirus.veracruz.gob.mx.¡Está funcionando, no aflojemos!