27 mil docentes de la Región Centro reciben su dosis de refuerzo, en Orizaba

El secretario de Educación, Zenyazen Escobar, indicó que el 87 porciento de docentes se han inscrito para recibir su dosis refuerzo de Moderna, en Orizaba; de igual forma, dio a conocer que hay 66 escuelas en toda la entidad que han suspendido labores por presencia de casos de COVID-19.Al llegar a la sede de vacunación de la ciudad, el Secretario se entrevistó con profesores de la región y les informó que quien no fue citado este día no podrá ser vacunado, pues la organización les indicó el fecha en la que se debe acudir a la sede.Escobar explicó que en la sede de Orizaba se van a vacunar alrededor de 27 mil trabajadores pertenecientes a 50 municipios de la región centro: "Tenemos más del 87 por ciento de docentes inscritos como todo proceso de vacunación y que para nosotros eso es una buena respuesta y al final vamos a tener una variante sobre los esquemas de vacunación por edades, aquí deben tener más de 6 meses que no se han puesto vacuna. Vamos a vacunar alrededor de 178 mil profesores en todo el Estado".Sobre las escuelas que han suspendido clases presenciales por casos de contagio, son alrededor de 66 instituciones del total de las 24 mil existentes en todo el Estado.En este sentido, dijo que docente que sale positivo a Coronavirus se va a casa diez días, presentando su evidencia de prueba confirmatoria de contagio."Si un compañero tiene síntomas, obvio no se presenta y nos tiene que dar el resultado que es positivo a la enfermedad, aproximadamente los contagios que se están dando duran una semana, a diferencia de antes, por ejemplo, para que diera yo negativo pasaron 14 días", detalló.En esta sede de vacunación para docentes, el Foro Orizaba, serán vacunados durante toda la semana unos 27 mil profesores.