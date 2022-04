30 aspirantes a Consejerías del OPLE pasan a la siguiente etapa de selección

De los 179 aspirantes para ocupar dos Consejerías en el Organismo Público Local Electoral de Veracruz (OPLE), 149 fueron eliminados y 30 pasaron a la siguiente etapa del proceso, consistente en la presentación de un Ensayo.De acuerdo con los resultados del examen de conocimientos, 15 mujeres obtuvieron las mejores calificaciones, siendo la mayor de 8.93 puntos y la menor de 7.25; también fueron 15 hombres con las mejores calificaciones, donde la mayor fue de 8.92 y la menor de 7.92.Hubo dos personas que obtuvieron una calificación de 0.67 y 0.00, respectivamente.El examen de conocimientos que se aplicó el sábado 2 de abril sólo lo presentaron 164 aspirantes.En el OPLE Veracruz se busca que una mujer ocupe la Presidencia del Consejo General que dejará Alejandro Bonilla Bonilla, toda vez que en septiembre cumple su periodo de 7 años.Así como un hombre o una mujer para sustituir a Juan Manuel Vázquez Barajas, quien en septiembre del año pasado dejó el cargo de consejero electoral.Las 15 aspirantes con las mejores calificaciones que pasan a la siguiente etapa del proceso de selección son Rosa Gómez Tovar, Marcela Dolores Guerra Osorno, Marisol Alicia Delgadillo Morales, Cinthya Nimbe González Arriaga, Mariana Bravo Flores, Rosa Aurora Gómez Alarcón, Wendy Mendoza Zamudio, Cathia Elizabeth Castillo Solís, Mitzi Torres Juárez, Rosalía Uscanga Castillo, Maribel Pozos Alarcón, Claudia Iveth Meza Ripoli, Mabel López Rivera, Georgina Rojas Flores y Karem Galaviz Pérez.Y los 15 aspirantes con las mejores calificaciones Carlos Torres Hinojosa, Guillermo Gutiérrez Hernández, Abel Hernández Santos, Rodrigo Edmundo Galán Martínez, Antonio Fernández Chávez, Ricardo Olivares Hernández, Hugo Alberto Martínez Saldaña, Gerardo Junco Rivera, Fernando García Ramos, Héctor Tirso Leal Sánchez, Francisco Alberto Salinas Villasaez, Gilberto Constituyente Salazar Ceballos, José Ramón Hernández Polanco, Luis Méndez Ferrer y Jesús Jair Zamudio Aguirre.Para la presentación del Ensayo, las 30 personas que continúan en el proceso deberán exhibir la documentación original que enviaron con motivo de su solicitud de registro para realizar el cotejo documental.De no presentar la documentación original o en caso de no acreditar su veracidad, la persona aspirante no podrá continuar en el procedimiento de selección.El 7 de mayo se tendrá que presentar el Ensayo con el cual las personas aspirantes serán evaluadas sobre la habilidad que poseen para definir, situar y delimitar un problema del ámbito electoral a partir de la delimitación y contextualización de un problema central, de la identificación de los actores relevantes y los escenarios posibles; así como analizar los riesgos y oportunidades para desarrollar propuestas operativas a efecto de gestionar o resolver los problemas identificados. No así sobre su postura u opinión particular con respecto al tema desarrollado.De esta manera, el ensayo permitirá calificar la capacidad de análisis, el desarrollo argumentativo, el planteamiento del problema y el desarrollo de escenarios y posibles soluciones con el objeto de establecer una estrategia y una ruta crítica de acción con base en las atribuciones y competencias legales de los Organismos Públicos Locales.El 13 de junio se conocerán los resultados y, quienes continúen en el proceso, pasarán a la última etapa que consiste en la valoración curricular y las entrevistas.