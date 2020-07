33 municipios de Veracruz, zonas de pobreza, mantienen “saldo blanco” de COVID-19

Con corte al jueves 9 de julio, 179 municipios de Veracruz reportan al menos un caso de los 13 mil 28 contagios acumulados de COVID-19.



33 municipios permanecen en "saldo blanco", sin contagios, desde el 17 de marzo de 2020, fecha en que la Secretaría de Salud confirmó los primeros dos pacientes positivos en la entidad.



Las demarcaciones sin contagios se caracterizan por una alta población rural o indígena, o bien, un porcentaje de la población en condiciones de alta vulnerabilidad y con escaso acceso a servicios de salud.



Hasta el momento, la Secretaría de Salud reporta cero casos confirmados y cero sospechosos en 1) Tantima, 2) Citlaltépetl, 3) Tepetzintla, 4) Ilamatlán, 5) Zontecomatlán de López y Fuentes, 6) Texcatepec, 7) Zacualpan, 8) Tlachichilco, 9) Coahuitlán, 10) Zozocolco de Hidalgo.



Además de 11) Tenochtitlán, 12) Tatatila, 13) Las Minas, 14) Jalcomulco, 15) Tenampa, 16) Tlacotepec de Mejía, 17) Alpatláhuac, 18) Aquila, 19) Los Reyes.



Continúan 20) Xoxocotla, 21) Tlaquilpa, 22) Astacinga, 23) Mixtla de Altamirano, 24) Santiago Sochiapan y 25) Hidalgotitlán.



Por último, con cero casos confirmados y al menos un sospechoso, 26) Tonayán, 27) Colipa, 28) Apazapan, 29) Ixhuacán de los Reyes, 30) Camarón de Tejeda, 31) Atlahuilco, 32) Tehuipango y 33) Tuxtilla.



De este modo, el 16 por ciento de los 212 municipios en Veracruz acumulan 115 días continuos sin ingresar al mapa de contagios por COVID-19.



AQUILA



En Aquila, el 94.80 por ciento de la población de mil 924 personas experimentó un grado de pobreza, sumado a un Índice de Rezago Social de 1.479 (muy alto).



En el municipio, un 15.31 por ciento de las personas carece de acceso a los servicios de salud aunque en 2018, la administración de Jobita Ramírez Limón (PVEM) no destinó recursos del Ramo 033 a dicho rubro.



ATLAHUILCO



Con un Índice de Rezago Social de 2.174 en una población de casi 11 mil personas, en 2015, el municipio de Atlahuilco reporta un 88 por ciento de la población en pobreza y de dicha cifra, 40.06 por ciento se ubica en pobreza extrema.



Aunque un 5 por ciento de las personas carece de servicios de salud, un 93.94 por ciento de la población no goza de seguridad social. En el primer año de ejercicio, el Ayuntamiento presidido por Raymundo Ixmatlahua Lemus destinó un 5 por ciento de su presupuesto federal a obra de salud.



ALPATLÁHUAC



Con un Índice de Rezago Social de 1.015 (alto) para una población de 10,189 habitantes; Alpatláhuac experimenta un alto grado de marginación y en donde el 86.04 por ciento de las personas sufre un grado de pobreza.



Además, reporta un alto índice de población sin acceso a servicios de salud (23.47 por ciento); aunque en el primer año de la administración de Obdulia Domínguez Llanos (PAN), el Ayuntamiento no invirtió recursos del Ramo 033 en el rubro de salud.



CAMARÓN DE TEJEDA



El municipio de Camarón de Tejeda reportó un índice de rezago social de 0.098 (medio) para una población de 6 mil 426 personas (INEGI-2015), de las cuales, el 63.19 por ciento reportó un grado de pobreza.



Aunque el 13.57 por ciento de las familias carecen de acceso a los servicios de salud, en el primer año de la administración de la alcaldesa Susana Guadalupe Ameca (PAN) no se invirtieron recursos del Ramo 033 en obras de salud.



APAZAPAN



Con una población de 4 mil 9 personas, Apazapan reporta un Índice de Rezago Social de menos 0.62 (bajo) y en donde un 55.51 por ciento de las familias del municipio experimentan un grado de pobreza.



Con un 18.77 por ciento de las familias sin servicio de salud, la administración del alcalde César Flores Colorado (PRD) no invirtió en 2018 recursos del Ramo 033 para obras de salud.



COLIPA



Con un índice de rezago social de 0.243 (alto), en Colipa, el 70.20 por ciento de la población de 5 mil 178 personas padecen un grado de pobreza.



Aun cuando un 16.12 por ciento de las personas carecen de acceso a servicios de salud, la alcaldesa Teresa Molina Dorantes (PRD) no destinó ni un peso del Ramo 033 al área de salud.



CITLALTÉPETL



Con un índice de rezago social de 0.329 (alto), el municipio registró una población de 12 mil 109 personas en 2015 y de esta cifra, un 78.25 por ciento reportó un grado de pobreza.



Aunque el 25.13 por ciento de las familias carece de acceso a servicios de salud, en 2018 el Ayuntamiento encabezado por Eutiquia Reyes Santiago (PAN) sólo destinó un 0.69 por ciento del Ramo 033 en obras de salud para la población.



ASTACINGA



En Astacinga, el 96.06 por ciento de una población de 6 mil 534 personas vive en situación de pobreza y de esta cantidad, el 60.69 por ciento padece pobreza extrema, con un índice de rezago social de 2.119



Además, un 3.73 por ciento carece de acceso a los servicios de salud y un 93 por ciento, carece de seguridad social; a la vez, en el primer año de la administración de Antonio Ramírez Itehua (Nueva Alianza) no se invirtió en obras de salud.



COAHUITLÁN



Con un rezago social de 0.926 (muy alto) para una población de 8 mil 566 personas, el municipio de Coahuitlán es uno de los de mayor vulnerabilidad en la entidad, con un 91.74 por ciento con un grado de pobreza.



En dicha demarcación, en la sierra del Totonacapan, la administración del alcalde Isaac García Álvarez no invirtió recursos del Ramo 033 en Salud durante 2018, aun cuando un 16.2 por ciento de la población carece de tal servicio.



HIDALGOTITLÁN



En 2015, el municipio registró una población de 19 mil 587 personas con un índice de Índice de Rezago Social de 0.338 (medio) y con 72.71 por ciento de las familias en situación de pobreza.



Además, un 13.75 por ciento de las personas carecen de servicios de salud y un 89 por ciento, carece de seguridad social; sin embargo, en 2018 la administración del alcalde Federico Tadeo Sánchez (Nueva Alianza) no invirtió presupuesto federal en salud.



ILAMATLÁN



Ubicado en la zona norte, el 93.75 por ciento de los 13 mil 474 pobladores de Ilamatlán padece un grado de pobreza y de este porcentaje, el 54.95 por ciento vive en pobreza extrema.



Además, registra un índice de rezago social de 2.442, es decir muy alto y en donde 12.20 por ciento de las familias carece de acceso a servicios de salud y 80.91 por ciento carece de seguridad social.



En 2018, la administración municipal del alcalde Honorio de La Cruz Hernández (Movimiento Ciudadano) no invirtió participaciones federales en el ramo de salud.



IXHUACÁN DE LOS REYES



El municipio ubicado en la región montañosa central reportó un Índice de Rezago Social de 0.617 (alto) dentro de una población de 11 mil 442 personas (INEGI-2015).



Además, el 81.31 por ciento de la población de Ixhuacán de los Reyes vive en situación de pobreza; y donde un 6.97 por ciento de las personas carece de servicios de salud y 91.27 por ciento carece de seguridad social.



Sin embargo, en su primer año, la administración de José Luis Vargas González (PRI) tampoco invirtió recursos del Ramo 033 en obras de salud.



JALCOMULCO



Con un índice de rezago social de menos 0.01 (medio), Jalcomulco registra una población de 5 mil 006 personas (2015-INEGI) y de éstas, 83.27 por ciento sufre un grado de pobreza y de esta cifra, 65.4 por ciento vive pobreza moderada.



En ese sentido, el 13.8 por ciento de las familias experimenta carencia de servicios de salud y 79.56 por ciento no goza de seguridad social.



A pesar de los anteriores indicadores, el Ayuntamiento, presidido por el alcalde José Alfredo Portilla Vásquez (Movimiento Ciudadano), tampoco invirtió recursos de la Federación en obras de salud en 2018.



LAS MINAS



En la región montañosa central, Las Minas registra una población de 2 mil 920 personas (INEGI-2015), con un Índice de Rezago Social de 1.07 (alto) y donde el 86.07 por ciento de las familias padece un grado de pobreza.



En 2018, el primero de la administración del alcalde Melquiades Alarcón Caro (PRI) no ejecutó obras de salud con recursos federales, aun cuando el 6.7 por ciento de las personas carecen de servicios de salud y 88.4 por ciento no goza de seguridad seocial.



LOS REYES



Al cierre de 2018, la administración municipal de Eclicerio Tequiliquihua Quiahuixtle (PRI) no invirtió recuros del FISMDF en obras de salud en el municipio de Los Reyes, aun cuando un 13.6 por ciento de la población carece de acceso a servicios de salud y 85 por ciento no goza de seguridad social.



Con un 90.50 por ciento de la población en pobreza (y de dicha cantidad, un 47.62 por ciento reporta pobreza extrema), el municipio registra un Índice de Rezago Social de 2.150 (muy alto).



MIXTLA DE ALTAMIRANO



En 2018, el municipio de Mixtla registró un grado de rezago social de 3.576, es decir muy alto para una población de 11 mil 646 pobladores (INEGI-2015).



En ese sentido, el 95.31 por ciento de la población de Mixtla de Altamirano experimentó un grado de pobreza y de este porcentaje, 61.4 por ciento sufre pobreza en grado extremo.



El Ayuntamiento (ahora Concejo Municipal tras el feminicidio de la alcaldesa Maricela Vallejo) no invirtió recursos federales en salud, aun cuando 9.57 por ciento de la población carece de acceso a la salud.





SANTIAGO SOCHIAPA



Con un índice de rezago de 0.896 (alto) y una población de 12 mil 512, el municipio de Santiago Sochiapa reporta un 85.37 por ciento de la población en situación de pobreza y de esta cantidad, el 46.75 por ciento padece pobreza moderada y el 38.62 por ciento pobreza extrema.



Aunque es uno de los municipios con más rezago en salud, con un 22.15 sin acceso a los servicios sanitarios y un 91.75 por ciento sin seguridad social, la administración del alcalde Ignacio Pablo Sánchez (Morena) tampoco invirtió recursos federales en obras de salud en 2018.



TONAYÁN



En 2015, el INEGI calculó en Tonayán una población de 5 mil 670 personas, con un 85 por ciento en condiciones de pobreza y de esta última cantidad, un 25 por ciento vive en pobreza extrema.



Con un Índice de Rezago Social de 0.385 (alto), el 12.1 por ciento de la población carece de acceso a los servicios de salud y un 92 por ciento no disfruta de seguridad social, sin embargo, la Alcaldía (encabezada por Cirina Apodaca Quiñones, del PRI) no destinó porcentaje de las participaciones en obras de salud.



TEHUIPANGO



Con un grado de rezago social de 3.719 (muy alto) en una población de 26 mil 322 pobladores, el municipio de Tehuipango es uno de los de mayor pobreza en el estado de Veracruz.



De acuerdo con el INEGI, el 96.53 por ciento de las familias de Tehuipango vive en situación de pobreza y de esta cifra, 69.82 por ciento padece pobreza extrema.



Aunque sólo un 4.7 por ciento de la población carece de acceso a servicios de salud, el 95.81 por ciento carece de seguridad social.



En el primer año de ejercicio de la administración de Rufino Contreras Medrano (PRI), igual no destinó recursos de las participaciones en obras de salud.





TENAMPA



Con un Índice de Rezago Social de 0.550 y un 75.04 por ciento de la población en situación de pobreza, en 2018, el Ayuntamiento de Tenampa, presidido por Olga Lidia Sánchez Reyes (PAN), no destinó presupuesto federal en obras de salud.



En el municipio, un 12 por ciento de la población total (6,677 habitantes) carece de acceso a los servicios de salud, 90.7 por ciento no disfrutan de Seguridad Social y un 20.57 carecen de acceso a la alimentación.



TATATILA



En la región de Xalapa, el municipio de Tatatila experimenta un grado de marginación Alto, un Índice de Rezago Social de 0.752 (alto) y en donde el 87.23 por ciento de los 5 mil 767 habitantes padece un grado de pobreza.



Además, aunque el 15.30 por ciento de las familias carecen de acceso a los servicios de salud y 90.83 carece de Seguridad Social, en su primer año de ejercicio, el Ayuntamiento encabezado por María Angélica Vázquez Casas (PAN) no destinó presupuesto federal a acciones de salud.



TANTIMA



En el caso de Tantima, el Informe Especial "Pobreza y Rezago Social" del Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS) reporta una población de 12 mil 983 personas (2015), con un grado de marginación alto, con un índice de rezago de 0.378 (alto).



De este modo, en Tantima, 64.2 por ciento de la población vive en pobreza y de este porcentaje, 50.43% padece pobreza moderada y 13.78 por ciento en pobreza extrema.



Pese a la alta pobreza, en 2018, el Ayuntamiento, presidido por la alcaldesa Rosalía Alvarez Muñoz (PAN) sólo invirtió 7.24 por ciento de las participaciones federales en obras de salud.



TEPETZINTLA



En Tepetzintla, con 14,736 habitantes en 2015, el informe del ORFIS le confiere un grado de marginación alto, con un Índice de Rezago Social de 0.182 (medio) pero con un 75.46 por ciento de la población en situación de pobreza y de este porcentaje, 51.59 presenta pobreza en grado "moderado".



El ORFIS refiere que un 17.11 por ciento de la población en Tepetzintla carece de acceso a los servicios de salud, sin embargo, en 2018, el Ayuntamiento, encabezado por Olga Isela Gerardo Morales (PES), sólo destinó 1.79% del presupuesto a obras de salud.



TLACHICHILCO



Por su parte, Tlachichilco registra una población de 11,630 personas (2015), con un grado de marginación Alto y en donde el 84.90 por ciento de la población vive en situación de pobreza y de este porcentaje, 56.9 corresponde a pobreza extrema.



En el municipio, si bien un 4.15 por ciento de las personas carece de acceso a servicios de salud, un 67.3 por ciento carece de Seguridad Social y 42.18 por ciento carece de acceso a la alimentación.



Aún con el alto rezago en salud, la Alcaldía, presidida por Victoria Luis Calixto (PRI), sólo destinó un 3.58 por ciento del presupuesto federal (Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal) a acciones de salud.



TENOCHTITLAN



Tenochtitlán, en la zona centro de la entidad, registró en 2015 una población de 5 mil 189 personas, además de un grado de marginación Alto, con un Índice de Rezago Social de 0.238 (medio).



En el municipio, 83.95 por ciento de la población de Tenochtitlán padece pobreza y un 10.64 por ciento carece de acceso a servicios de salud y un 89.82 por ciento carece de seguridad social.



Con un alto rezago encima, el Ayuntamiento, presidido por Primitiva Sánchez Gabriel (PAN), no destinó porcentaje de las participaciones federales de 2018 en obras de salud.



TLACOTEPEC DE MEJÍA



En Tlacotepec de Mejía se reportó, en 2015, una población de 3 mil 833, con un Índice de Rezago Social de 0.131 (medio) y con un 72.22 por ciento de la población en pobreza y de este porcentaje, 57.82 por ciento en pobreza moderada.



Además, Tlacotepec presenta uno de los índices más elevados de no acceso a los servicios de salud con 22.73 por ciento y 86 por ciento carece de seguridad social.



Pese al grave rezago en Salud, el Ayuntamiento, encabezado por Ansberto Marino Espinoza Murillo (PANAL), no destinó recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal para obras de salud.



TLAQUILPA



Con una población de 7,709 pobladores (2015), Tlaquilpa es uno de los municipios de la lista con un grado de marginación muy alto, asociado a un Índice de Rezago Social de 2.065.



Además el 93.2 por ciento de la población experimenta pobreza; aunque sólo un 4 por ciento carece de acceso a los servicios de Salud pero un 88.7 por ciento no disfruta de acceso a la Seguridad Social.



En el caso del Ayuntamiento, encabezado por Martha Tentzohua Sánchez (Nueva Alianza), tampoco destinó porcentaje de las participaciones federales para el ramo de salud.



TEXCATEPEC



En 2015, Texcatepec registró una población de 10 mil 934 pobladores, con un Índice de Rezago Social de 2.382, es decir, muy alto, con un 94.41 por ciento de las familias en pobreza y de este porcentaje, 56.83 por ciento padece pobreza extrema.



En ese sentido, 14.7 por ciento no accede a servicios de salud, 91 por ciento carece de Seguridad Social y un 35.7 por ciento sin acceso a la alimentación.



No obstante, el Ayuntamiento, encabezado por Pedro Escamilla Jiménez (Partido Verde), sólo destinó 1.59 por ciento de las participaciones en obras de salud en 2018.



TUXTILLA



En 2015, el INEGI calculó una población de 2,185 personas en el municipio de Tuxtilla y de esta cifra, el 41.65 por ciento padece un grado de pobreza, con un Índice de Rezago Social de menos 0.274 (medio).



De la lista de demarcaciones, Tuxtilla es de los de menor vulnerabilidad, con un 3.7 por ciento de la población sin acceso a servicios de salud y un 40.8 por ciento de la población sin seguridad social.



Con una administración encabezada por Froylan Estrada Rendón (PAN), en 2018 el Ayuntamiento no ejerció presupuesto federal en obras de salud.



XOCOCOTLA



Xoxocotla, en la región de las altas montañas, igual reporta condiciones de muy alta marginación en la población de 5 mil 446 habitantes (INEGI-2015) y el Índice de Rezago Social es de 1.971 (muy alto).



En el municipio, un 90.65 por ciento de las familias padece un grado de pobreza y de esta cifra, un 46.53 por ciento registra pobreza moderada y el 44.12 pobreza extrema.



En Xoxocotla, un 4 por ciento de las familias carece de acceso a los servicios de salud y un 90.8 por ciento carece de Seguridad Social, sin embargo, el Ayuntamiento, encabezado por Magdaleno Juárez Pérez (Morena), no destinó participaciones federales en inversión de salud en 2018.



ZACUALPAN



En Zacualpan, un 14.89 por ciento de los 7 mil 194 habitantes carece de acceso a los servicios de Salud, sin embargo, la Alcaldía, encabezada por Carina Lugo (PRD), apenas invirtió en el rubro de Salud un 4.99 por ciento del Fondo de Infraestructura Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISM).



El municipio igual registró un grado de marginación Muy Alto, asociado a un índice de rezago socialde 1.596 (alto).



Además, el 84.54 por ciento de las familias vive en pobreza y de este porcentaje, el 51.76 por ciento presenta pobreza moderada y el 32.78 pobreza extrema.



De esta cifra, 83.89 por ciento de la población no cuenta con seguridad social y un 37 por ciento de la población carece de acceso a la alimentación.



ZONTECOMATLÁN



Con 14 mil 620 habitantes (2015), Zontecomatlán de López y Fuentes igual registra un Índice de Rezago Social de 2.422, esto es muy alto y con un 86.28 por ciento de la población en condiciones de pobreza.



En el municipio, un 8 por ciento carece de acceso a los servicios de salud, y un 87 por ciento carece de seguridad social.



En el primer año del ejercicio del alcalde Marcelino Susano González, postulado por Acción Nacional, no ejerció presupuesto de participaciones federales a obras de salud.



ZOZOCOLCO DE HIDALGO



En 2015, el municipio de Zozocolco registró una población de 15 mil 031 pobladores, con un grado de marginación muy alto y con un índice de rezago social de 1.932.



En el municipio, 86.67 por ciento de la población vive en situación de pobreza y de esta cantidad, el 40.91 por ciento en pobreza moderada y el 45.76 por ciento pobreza extrema.



Además, un 19.29 por ciento no cuenta con acceso a los servicios de salud y un 86.9 por ciento carece de acceso a la seguridad social.



De igual manera, durante el primer año del alcalde Faustino Ramiro Velázquez (PAN), no ejerció porcentaje de las participaciones federales en obras de salud.



89 municipios, con menos de 10 contagios



La Secretaría de Salud igual reporta 89 municipios con menos de 10 contagios, aunque a diferencia de los 33 iniciales, se sitúan en perímetros conurbados con zonas de alta densidad de población o bien, franjas de tránsito entre éstas.



Es el caso de Tampico Alto y Ozuluama de Mascareñas, ambos en el polígono con la conurbación de Tampico, o bien Huayacocotla, con 5 casos pero con un flujo de pasajeros desde Pachuca (con 1,059 casos) o bien Chalma, Chiconamel y Platón Sánchez, en los límites con Huejutla de Reyes (Hidalgo) con 220 contagios.



La lista la completan El Higo, Chontla, Tamalín, Ixcatepec, Tancoco, Chinampa de Gorostiza, Tamiahua, Ixhuatlán de Madero, Benito Juárez, Castillo de Teayo, Cazones de Herrera, Tecolutla, Coyutla y Espinal.



Además de Coxquihui, Chumatlán, Mecatlán, Atzalan, Nautla, Vega de Alatorre, Juchique de Ferrer, Yecuatla, Chiconquiaco, Landero y Coss, Tepetlán, Miahuatlán, Acatlán, Tlacotlulan, Las Vigas, Rafael Lucio, Acajete, Naolinco, Jilotepec y Tlalnehuayocan.



Continúan Cosautlán de Carvajal, Tlaltetela, Totutla, Comapa, Sochiapa, Zentla, Tepatlaxco, Ixhuatlán del Café, Tomatlán, Calcahualco, La Perla, Chocamán, Tomatlán, Ixhuatlán del Café, Yanga, Cuichapa, Huiloapan de Cuauhtémoc, Maltrata, Acultzingo, Soledad Atzompa.



En igual situación se encuentra Tequila, San Andrés Tenejapan, Tlilapan, Magdalena, Naranjal, Coetzala, Omealca, Carrillo Puerto, Cotaxtla, Ignacio de la Llave, Ixmatlahuacan, Acula, Saltabarranca, Otatitlán, Tlacojalpan, Chacaltianguis, Juan Rodríguez Clara, San Juan Evangelista, Soconusco y Texistepec.



Así como Jesús Carranza, Uxpanapa, Zaragoza, Oteapan, Oluta, Soteapan, Mecayapan, Pajapan y Tatahuicapan de Juárez.