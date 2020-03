6 de los casos sospechosos de coronavirus en Veracruz dieron positivo en prueba privada

Seis personas que viajaron a España a principios de marzo dieron positivo en la prueba de COVID-19 que realizó una institución privada en la ciudad de Veracruz y ya son analizados por la Secretaría de Salud del Estado, contabilizados como parte de los 30 casos sospechosos reportados este domingo Uno de ellos es el exregidor de Veracruz, José Medina Hernández, quien señaló realizaron un viaje grupal el 4 de marzo y tuvieron que regresarse el pasado día 14 debido a la contingencia en el país europeo por el coronavirus."Nosotros regresamos de viaje el domingo pasado: mi mujer y yo y dos parejas más, (...) y cuando llegamos de España nos enteramos de todo el tema de la contingencia de allá principalmente, el cierre de negocios y nos encerramos en el hotel, y conseguimos un boleto para regresar y llegamos el domingo a las 8 de la mañana del antepasado. Tomamos la prudencia de irnos a encerrar porque veníamos del foco rojo", dijo.Afirmó que desde que llegaron a Veracruz las 3 parejas no han tenido contacto para evitar contagio, si bien, no tenían síntomas, por prevención decidieron aislarse.Hasta que iniciaron con los primeros indicios, se realizaron la prueba en el Hospital Español, antes de que la Secretaría de Salud, prohibiera realizar los exámenes del COVID-19."Tenemos 8 días encerrados sin tener contacto con nadie y lo único que salimos fue el jueves pasado que nos quisimos hacer la prueba porque mi esposa empezó con dolor de garganta y yo con dolor de cabeza, es lo único que hemos tenido fuerte dos días. Mis demás compañeros ha sido diferente dolor de garganta, tos, fiebre y al día de hoy ya nos sentimos bien, no nos dio fuerte".El pasado domingo, nuevamente les practicaron la prueba a los 6 viajeros y están a la espera de los resultados.Como en la primera ocasión, sin bajarse del coche les tomaron la muestra en las fosas nasales pero en esta ocasión por parte del Laboratorio Estatal de Salud Pública."Nos hablaron el sábado en la tarde que habiamos salido positivo los 6, incluso nos hablaron de la Beneficencia Española junto con el Gobierno del Estado para que nos contabilizados y fuimos en su vehículo particular y éramos como 8 personas y apenas se va a empezar a contabilizar. Nos hicieron la prueba sin bajarnos del coche", concluyó.