Veracruz sigue con 7 casos confirmados de coronavirus; hay 30 sospechosos

Hasta la noche de este domingo, permanece en 7 la cifra de casos positivos de coronavirus (COVID-19) en Veracruz. Además, han sido analizados 83 casos, de los cuales 46 han resultado negativos.



Durante conferencia de prensa de las autoridades de Salud, para dar seguimiento al desarrollo del virus en la entidad, la jefa del Departamento de Vigilancia Epidemiológica, Dulce María Espejo Guevara, explicó que 30 casos continúan en análisis y se encuentran como posibles sospechosos.



De esos 30 sospechosos, 14 se encuentran en Boca del Río; 6 en Veracruz; 2 en Alvarado, 2 en Xalapa; 1 en Poza Rica; 1 en Orizaba; 1 en Medellín; 1 en Cosamaloapan; 1 en Cosoleacaque y uno en Coatzacoalcos.



A decir de la funcionaria estatal, todos los casos anteriores se mantienen con manejo ambulatorio y aislamiento en sus casas.



De los 7 casos positivos, reiteró que 4 son en Boca del Río, 2 en Veracruz y 1 en Ixtaczoquitlán.



En este sentido, dijo que los pacientes de los dos primeros municipios están en cuarentena, asintomáticos, y al igual que sus allegados, con monitoreo diario hasta obtener el alta sanitaria.



Al respecto, señaló la importancia de que los casos positivos informen con quienes tuvieron contacto.



“Resulta imprescindible que las personas cuyos resultados den positivo, declaren el total de familiares y no familiares con quienes han tenido contacto a partir de que presentaron los síntomas”.



Cabe mencionar, que para considerar a un individuo sospechoso de padecer COVID-19, hay que tener en cuenta si en los últimos 14 días presentó fiebre y/o tos, y por lo menos uno de estos síntomas: dolor de garganta, cabeza, muscular o de huesos, así como dificultad para respirar.



También, que en el mismo lapso estuviera cerca de alguien bajo investigación o declarado enfermo; además de haber viajado a China, Hong Kong, Corea del Sur, Japón, Singapur, Irán, Italia, Alemania, Francia, España o Estados Unidos (Washington, California y New York).



Durante la conferencia se recordó que la manera de prevenir los contagios es siguiendo las recomendaciones de lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón o utilizar gel con alcohol al 70 por ciento, realizar el estornudo de etiqueta, no tocarse nariz, boca y ojos con las manos sucias, desinfectar superficies y objetos de uso común, además de no saludar de beso ni abrazo.