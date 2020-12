7 empresas quieren instalar gasoductos en Veracruz; de municipios dependerán permisos

En Veracruz, de las siete empresas con intención de distribuir gas natural en 20 municipios, una ya tiene en operación su gasoducto y el resto presenta avances en la construcción de la infraestructura.



Durante su comparecencia en el marco de la Glosa del Segundo Informe de Gobierno, Guadalupe Osorno Maldonado, secretaria de Protección Civil, dijo que la empresa Gasoducto Sur de Texas-Tuxpan-Tula ya se encuentra en operación.



Manifestó que las otras empresas que ya tienen la concesión autorizada son Sistema de Distribución Gas Natural Zona Geográfica Veracruz (Gas Natural del Noroeste); Sistema Nacional de Gasoducto Naranjos-Tamazunchale; Sistema de Transporte Gas Natural Córdoba-Fortín-Ixtaczoquitlán; Línea Troncal de Gas Natural en la Ciudad Industrial Bruno Pagliai; Sistema de Transporte Gas Natural para Usos Propios en San Rafael; y Sistema de Gas Natural Estación de Regulación y Medición City Gate en Perote.



En el caso de la empresa Sistema de Distribución Gas Natural Zona Geográfica Veracruz, que pretende introducir el gasoducto en Emiliano Zapata-Xalapa-Coatepec, expuso que ya tiene un avance en la construcción de las instalaciones, pero aún no tiene el dictamen de riesgo.



Sin embargo, agregó que el dictamen ejecutivo tiene vigencia dos años y lo presentó en el año 2017 por lo que ya caducó y ahora deberá elaborar nuevo y presentarlo, pero hasta el momento no lo ha ingresado a la SPC.



Agregó que a principios de enero del año pasado se reunión con representantes de la empresa y le manifestaron su deseo de llevar a cabo el proyecto.



“Si la empresa cumple con los requisitos de Ley y si presentan su dictamen Ejecutivo, nosotros lo evaluaremos para verificar las medidas de contención y cuáles son los planes y el riesgo que implica a la población y así emitir el dictamen de riesgo”.



Aclaró que la SPC no otorgar permisos para la construcción de gasoductos, solo valora y emita los dictámenes de riesgo, pues la concesión la emiten las autoridades federales, y los permisos de construcción y sobre el uso de suelo se otorgan los municipios.



Osorno Maldonado, enfatizó que el Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) aún sigue activo, por el contrario, su reestructuración permitió agilizar los procesos de entrega de los recursos, a tal grado que hoy se están recibiendo apoyos autorizados en el 2018.



Por lo que dijo que seguirán fluyendo los recursos para la atención de emergencias.



Asimismo, aseguró que los insumos del FONDEN serán distribuidos por la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) y con ello, la ayuda humanitaria ya no se politizará.