7 municipios de Veracruz tenían narcopolicías, revela SSP

La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) ha tomado el mando de 7 policías municipales donde se detectó una presunta relación con la delincuencia organizada, informó el titular de la dependencia, Hugo Gutiérrez Maldonado.



El funcionario advirtió que continuarán con estas labores y actuarán contra funcionarios o municipales si existen estos nexos.



En el marco de la Guardia de Honor que encabezó ante el monumento a Miguel Hidalgo, en Xalapa, el funcionario estatal reiteró que la instrucción del gobernador Cuitláhuac García es mantener contacto con las autoridades municipales de todo el estado, para trabajar en la seguridad y evitar irregularidades.



Ante ello, dijo que continuará reuniéndose con los alcaldes sin distingo de colores partidistas, ya que la Policía trabaja por igual por la seguridad de los veracruzanos.



Gracias a esta coordinación, afirmó, es que se han detectado a las policías municipales que mantienen vínculos con los grupos delincuenciales, de manera que se continuará con esta labor.



Es por lo anterior, que de manera permanente, desde la SSP se realizan las tareas de inteligencia necesarias, para detectar posibles relaciones de policías municipales con bandas criminales, para proceder como se ha hecho en otros casos por parte de la autoridad.



“Donde nosotros detectamos, estamos interviniendo las policías o mandando a control de confianza; tenemos como siete policías ahorita. Donde hay detenidos, están coludidos con el narco”, dijo.



Por otra parte, Gutiérrez Maldonado mencionó que no se prevé realizar una revisión a la Policía Municipal de Emiliano Zapata por la desaparición de cinco jóvenes en un bar de la comunidad de Palo Gacho el pasado 2 de julio.



El funcionario aclaró que el caso lo atiende la Fiscalía General del Estado, no obstante, si la solicita apoyo, la dependencia a su cargo está dispuesta a colaborar.



En otro tema, el funcionario estatal reiteró que en Veracruz no se cuenta con registro alguno de grupos de “autodefensas”, sin embargo, reconoció que algunas personas con permiso del Ejército, cuentan con armas de calibre 9 milímetros para su propia seguridad.



Aclaró que en caso de detectar algún grupo o ciudadano con armas de calibres más altos, se procederá conforme lo marca la ley.



“Tenemos identificada gente que cuida sus terrenos, unos con armas que la misma Constitución les permite”, reiteró al advertir que cualquier ciudadano que actúe fuera de la ley será sancionado.