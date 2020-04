88 municipios de Veracruz levantarían cuarentena el 17 de mayo

Sin detallar nombres, el Gobierno Federal proyecta que en la segunda quincena de mayo, 88 municipios de Veracruz comiencen a regresar a sus actividades normales antes que el resto por la emergencia sanitaria del coronavirus pero sólo si se mantienen sin contagios.Según el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell Ramírez, de los 212 municipios veracruzanos, hay 29 demarcaciones con ciudadanos contagiados por coronavirus y 95 que son sus vecinos. Todos éstos tendrán que mantener sus cuarentenas hasta junio.El funcionario federal refirió que “la enorme mayoría” del territorio nacional son municipios sin casos de COVID-19, los cuales manteniendo medidas de contención podrían recuperar gradualmente sus actividades normales prácticamente en un mes, el próximo 17 de mayo.En la conferencia matutina de este jueves, el subsecretario adelantó que el Gobierno buscará regionalizar la intensidad de las medidas de prevención y segmentar la movilidad en el territorio nacional, si lo autoriza el Consejo General de Salubridad.López-Gatell Ramírez dijo esto sólo sería posible si se siguen cumpliendo las medidas de prevención, como extender la Jornada Nacional de Sana Distancia hasta el 30 de mayo y mantener la cooperación entre ciudadanos y empresas.Para regionalizar la intensidad de estas medidas aportó un mapa municipal, señalando que se pueden apreciar las zonas sin transmisión o zonas de mínima transmisión en colores verde y amarrillo.“Para fines prácticos, es como que estas zonas están en fase 1 y en fase 1 son tan pocos los casos que se puede utilizar contención y no medidas masivas de mitigación, contención, detectar casos sospechosos, diagnosticarlos y ponerlos en aislamiento a ellos, a ellas y a sus contactos”.En cuanto a la segmentación de la movilidad, destacó que las personas que viven en zonas de riesgo de contagio no deben de trasladarse a municipios en donde no hay casos, o viceversa.“Necesitamos que las personas que viven en las zonas de baja o nula transmisión permanezcan en esa zona de baja o nula transmisión, que no se desplacen a zonas de mayor transmisión y viceversa, que quienes vivimos zonas de alta transmisión no vayamos a zonas de baja transmisión, porque esto transportaría los contagios”.En cuanto a la ampliación de la Jornada Nacional de Sana Distancia, sostuvo que se debe de cuidar principalmente a las personas adultas mayores y las personas que tienen enfermedades crónicas, quienes son más susceptibles a complicarse o tener desenlaces fatales, así como las mujeres embarazadas.De esta manera, aunque la Jornada Nacional de Sana Distancia permanecerá vigente hasta el 30 de mayo, en los municipios de baja o nula transmisión las medidas de seguridad sanitaria permanecerían hasta el 17 de mayo “y posteriormente se conservaría o se recuperarían las actividades normales”.En cambio, los municipios que tienen alta transmisión se esperan hasta el 30 de mayo “y en todos los casos el primero de junio comenzarían de manera escalonada a recuperarse las actividades económicas sociales y de la vida pública”.Lo anterior, debido a que se estima que el pico máximo de la intensidad de transmisión del COVID-19 ocurra entre el 8 y el 10 de mayo,El funcionario subrayó que esto no significa una garantía de que “estamos fuera de riesgo”, pues llevar a cabo esta estrategia depende de que continúen y se ejecuten correctamente las medidas de mitigación comunitaria.“Epidemia no es una sola. Aunque decimos: la epidemia de COVID en México, en realidad en cada espacio físico del país, en cada zona de la geografía tenemos distintas intensidades de transmisión. Esto lo hemos presentado todos los días con un mapa por estados, hoy lo presentamos con un mapa municipal (…). No hay fases generales para el país”.Mencionó que en estas proyecciones participa el Centro de Investigación en Matemáticas; el Instituto de Matemáticas de la UNAM, el CONACYT, además de funcionarios de la Secretaría de Salud y del IMSS y serán presentadas al Consejo de Salubridad General para su formalización.De acuerdo con el mapa presentado, todas las zonas verdes van a poder regresar a la normalidad el 17 de mayo, lo que puede incluir la actividad escolar y en el resto tendrán que esperar al primero de junio.“Si nos vamos al final de la tabla, vemos que tenemos 979 municipios que están en la zona verde, la zona que se podrá liberar más pronto y los otros gradualmente de acuerdo con como se vaya teniendo éxito, mil 21 los que son vecinos y 463 los que tienen alta trasmisión”.Cabe señalar que los municipios ubicados en el mapa en color rojo en la página oficial de coronavirus.veracruz.gob.mx, en donde se presenta el mayor número de casos positivos en la entidad, son:Tantoyuca, Tuxpan, Poza Rica, Martínez de la Torre, Perote, Coatepec, Emiliano Zapata, Xalapa, Úrsulo Galván, La Antigua, Veracruz, Medellín, Boca del Río, Alvarado, Tlacotalpan, Santiago Tuxtla, San Andrés Tuxtla, José Azueta, Coscomatepec, Ixhuatlán del Café, Córdoba, Amatlán de los Reyes, Fortín, Ixtaczoquitlán, Orizaba, Rio Blanco y Coatzacoalcos.Asimismo, los municipios ubicados en color amarillo, reconocidos por tener casos sospechosos y que deberán también mantener la contingencia hasta dentro de un mes y medio son:Pánuco, Naranjos Amatlán, Tihuatlán, Papantla, Coatzintla, Gutiérrez Zamora, Tlapacoyan, San Rafael, Las Vigas de Ramírez, Actopan, Puente Nacional, Jilotepec, Banderilla, Manlio Fabio Altamirano, Jamapa, Paso del Macho, Carrillo Puerto, Yanga, Tomatlán, Chocamán, Atzacan, Rafael Delgado, Nogales, Acultzingo, Tehuipango, Zongolica, Tezonapa, Paso del Macho, Carrillo Puerto, Tierra Blanca, Ignacio de la Llave, Tres Valles, Cosamaloapan de Carpio, Tres Valles, Amatitlán, Chacaltianguis, Lerdo de Tejada, Hueyapan de Ocampo, Catemaco, Acayucan, Jáltipan, Cosoleacaque, Minatitlán, Ixhuatlán del Sureste y Agua Dulce.Sin considerar colindancias con municipios con casos positivos de coronavirus, 140 municipios podrían realizar el aislamiento domiciliario hasta el 17 de mayo de seguir sin casos positivos, los cuales son:En la zona de la Huasteca Alta: Pueblo Viejo, Tampico Alto, Ozuluama de Mascareñas, El Higo, Tempoal, Platón Sánchez, Chalma, Chiconamel, Chontal, Ixcatepec, Tamalín, Tamiahua, Tantima y Chinampa de Gorostiza.En la Huasteca Baja: Castillo de Teayo, Álamo, Tamiahua, Ixhuatlán de Madero, Chicontepec, Benito Juárez, Tlachichilco, Ilamatlán, Zontecomatlán, Texcatepec, Zacualpan, Huayacocotla, Zontecomatlán, Tepetzintla, Ixactepec, Chontla, Cerró Azu, Tancoco y Citlaltépetl.En la región Totonaca: Tecolutla, Cazones de Herrera, Espinal, Zozocolco, Coxquihui, Chumantlán, Mecatlán, Filomeno Mata, Coyutla y Coahuitlán.En la región Nautla: Atzalan, Misantla, Nautla, Vega de Alatorre, Juchique de Ferrer, Colipa, Yecuatla y Tenochtitlán.En la región Capital: Apazapan, Jalcomulco, Cosautlán de Carvajal, Ixhuacán de los Reyes, Xico, Teocelo, Ayahualulco, Acajete, Tlalnehuayocan, Rafael Lucio, Cocoatzintla, Naolinco, Tepetlán, Alto Lucero, Acatlán, Jalacingo, Altotonga, Villa Aldama, Las Minas, Tatatila, Tlacolulan, Tonayán, Chiconquiaco. Miahuatlán, Landero y Cos.En la región de Las Montañas: Aquila, Maltrata, Soledad Atzompa, Xoxocotla, Astacinga, Tlaquilpa, Huiloapan de Cuauhtémoc, Mixtla de Altamirano, Texhuacán, Atlahuilco, Los Reyes, Tequila, San Andrés Tenejapan, Tlilapan, Magdalena, Naranjal, Camerino Z. Mendoza, Coetzala, Omealca, Cuichapa, Cuitláhuac, Atoyac, Tepatlaxco, Zentla, Camarón de Tejeda, Comapa,Tlacoepec de Mejía, Huatusco, Tepatlaxco, Sochiapa, Totutla,Ixhuatlancillo, Mariano Escobedo, La Perla, Calcahualco, Alpatláhuac y Tlaltetela.En la zona del Sotavento: Tlalixcoyan, Cotaxtla, Omealca, Soledad de Doblado y Paso de Ovejas.En la zona del Papaloapan; Juan Rodríguez Clara, Playa Vicente, Isla, Santiago Sochiapan, Carlos A. Carillo, Ángel R. Casado, Saltabarranca, Ixmatlahuacan, Acula, Tuxtlilla, Tlacojalpan y Otatitlán.En la zona Olmeca: Las Choapas, Moloacan, Uxpanapa, Hidalgotitlán, Jesus Carranza, Texistepec, Sayula de Alemán, San Juan Evangelista, Oluta, Soconusco, Oteapan, Chinameca, Pajapan, Mecayapan, Soteapan, Zaragoza y Tatahuicapan de Juárez.