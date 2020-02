9 dependencias yunistas no aclaran anomalías por 2 mil 8 millones de pesos

Tras la nueva revisión a la Cuenta Pública 2018, el Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS) advierte anomalías por 2 mil 8 millones 315 mil 120.40 pesos en 9 dependencias del pasado Gobierno del panista Miguel Ángel Yunes Linares.



Cabe señalar que en la primera revisión a la Cuenta 2018 —la cual fue rechazada por el Congreso—, se señalaba a 11 dependencias por 2 mil 466 millones 419 mil 152.35 pesos, es decir, sólo se lograron solventar 458 millones 104 mil 031.95 pesos.



De las 11 señaladas, 2 dependencias solventaron en su totalidad, 5 solventaron parcialmente y 2 no solventaron ni reintegraron un solo peso.



Fueron las secretarías de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca (SEDARPA) y la de Turismo y Cultura (SECTUR) las que lograron solventar en su totalidad el presunto daño patrimonial observado.



Mientras que las Secretarías de Finanzas y Planeación (SEFIPLAN), de Educación de Veracruz (SEV), Infraestructura y Obras Públicas (SIOP), de Desarrollo Social (SEDESOL), de Gobierno (SEGOB), así como la Coordinación General de Comunicación Social y la Contraloría General del Estado, solventaron parcialmente.



Sin embargo, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y la Oficina del Programa de Gobierno yunista no aclararon nada.



Cabe recordar que SSP tenía 8 observaciones, entre ellas por el fallido Sistema de Videovigilancia, por un presunto daño patrimonial de mil 108 millones 819 mil 144.57 pesos, mientras que en la Oficina de Programa de Gobierno había una observación por 456 mil 281.50 pesos.



Primer Informe de Cuenta 2018



Cabe señalar que en el primer Informe de Resultados de la Cuenta Pública 2018, entregado por el exauditor Lorenzo Portilla y rechazado por el Congreso local, se detallaban las siguientes anomalías:



Secretaría de Gobierno, 4 observaciones por 14 millones 932 mil 503.19 pesos.



Secretaría de Finanzas y Planeación, 6 observaciones por un presunto daño patrimonial por 564 millones 724 mil 704.66 pesos.



Secretaría de Educación de Veracruz, 3 observaciones por un presunto daño patrimonial de 383 millones 617 mil 930.67 pesos.



Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas (SIOP), 27 observaciones por un daño patrimonial de 49 millones 638 mil 57.65 pesos.



Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), 9 observaciones por 270 millones 958 mil 571.21 pesos



Nuevo Informe de Cuenta 2018



No obstante, en esta nueva revisión a la misma cuenta, se señalan las siguientes observaciones:



Secretaría de Seguridad Pública (SSP), 8 observaciones, entre ellas por el sistema de video vigilancia, por un presunto daño patrimonial de mil 108 millones 819 mil 144.57 pesos



Secretaría de Gobierno, 2 observaciones por 5 millones 2 mil 366.10 pesos



Secretaría de Finanzas y Planeación, 3 observaciones por 406 millones 124 mil 291.91 pesos.



Secretaría de Educación de Veracruz, una observación por 128 millones 148,998 pesos.



Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, 19 observaciones por 28 millones 653 mil 406.05 pesos.



Secretaría de Desarrollo Social, 8 observaciones 258 millones 418 mil 673.29 pesos.



Contraloría General del Estado, 2 observaciones 2 millones 516 mil 297.82



Coordinación General de Comunicación Social, 4 observaciones por 67 millones 643 mil 161.16 pesos.



Oficina del Programa de Gobierno, una observación por 456 mil 281.50 pesos.