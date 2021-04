A 8 meses de concluir periodo, Cabildo de Atoyac aprueba crear Instituto de la Mujer

A poco más de 8 meses para concluir la administración municipal de Atoyac, el Cabildo aprobó la creación del Instituto Municipal de la Mujer como un organismo descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio.



En el Reglamento del Instituto, que entra en vigor este viernes, se establece que en un plazo no mayor a 15 días hábiles el organismo deberá integrarse, al igual que su Junta de Gobierno.



La titularidad de la Dirección General del Instituto Municipal de las Mujeres recaerá en una mujer que será designada por el Presidente Municipal y durará en el cargo dos años, cuyo inició será con cada administración pública municipal y podrá ser ratificada para el periodo inmediato.



El actual Ayuntamiento, por estar en la recta final de su administración, no estableció en los artículos transitorios del Reglamento si se nombrará a una persona encarga del despacho, o si la persona que sea designada directora podrá someterse a la ratificación en la próxima administración municipal.



Para la titularidad del organismo se requiere ser mexicana por nacimiento en ejercicio pleno de sus derechos políticos y civiles; tener una residencia efectiva mínima de un año en el Municipio; contar con estudios mínimos de nivel técnico; no tener ningún cargo político partidista; ser una persona destacada por su labor sobre los asuntos de las mujeres y la perspectiva de género, además de todo lo que contribuya a mejorar el estatus e integración de la mujer para su óptimo desarrollo; y estar comprometida con las causas a favor de las mujeres.



El Instituto se integrará por los recursos que le asigne el Municipio, del establecido en su Ley de Ingresos, proporcional a su fecha de creación, por las aportaciones que en su caso le otorgue el Gobierno Federal o Estatal, organismos gubernamentales o no gubernamentales nacionales e internacionales o que reciba por donaciones, herencias, legados, subsidios, o cualquier otra aportación en numerario o especie que se hagan a su favor.



Además, contará con una estructura conformada por una Junta de Gobierno, una Dirección General, un Órgano Interno de Control y Áreas de Operación, aprobadas por el Cabildo de acuerdo con su disponibilidad presupuestaria.



El Órgano Interno de Control estará integrado por una persona auditora propietario y un suplente, designadas y dependientes del Congreso del Estado a través de la Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal o cualquier otro órgano facultado.



Para la integración del Instituto Municipal de la Mujer, se le concedió al Presidente Municipal la atribución de firmar y autorizar convenios.