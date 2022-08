A comunidad LGBT la están matando y la Fiscal “no da la cara”

Activistas por los derechos humanos de la comunidad LGBTIQ+ y familiares de víctimas exigieron a la Fiscalía General del Estado (FGE) que tome con la seriedad debida los crímenes de odio que han ocurrido en Veracruz, pues este año van al menos 22.En una marcha que partió desde el Teatro del Estado y culminó en el Centro de Xalapa, los integrantes de colectivos de municipios como Veracruz, Poza Rica, Coatzacoalcos, Catemaco y de la misma Capital, reiteraron que seguirán tomando las calles hasta que los asesinatos de personas gays sean resueltos y los responsables sean llevados ante la justicia."El motivo de esta marcha es para gritarle a nuestras autoridades que queremos justicia y verdad por todas aquellas víctimas, compañeros que lamentablemente han sido asesinados por esta ola de crímenes de odio aquí en el Estado de Veracruz", expresó Leonardo Ruiz Moreno, uno de los convocantes.Expuso que el último caso fue en Poza Rica, donde a la víctima además de matarla, les fueron mutilados sus genitales.Acotó que la mayoría de los 22 casos contra miembros de la comunidad LGBT+ siguen en la impunidad, además de los que han ocurrido en años anteriores."Pues si a la Fiscalía no le importan los feminicidios, mucho menos los crímenes de odio, vemos también el tema animalista que también está dentro de la Fiscalía y quieren meter sus oficinas", expresó en su demanda al tiempo que refrendó que en esta caminata denominada "Justicia y Verdad", levantan la voz a casi un año del atentado y crimen de su compañero Miguel Ángel Zurbarán Cholo."Esta Fiscalía no lo ha tomado con el mayor interés este caso. La marcha se hace para exigir que no se deje en libertad al presunto responsable", apuntó el presidente de Orgullo Xalapa.Asimismo, criticó a la fiscal general Verónica Hernández Giadáns por no querer reunirse con los colectivos, haciendo caso omiso a las marchas y peticiones para dicho encuentro."No ha habido una llamada, nada, yo creo que ni la marcha le llegó a los oídos de la Fiscal. Queremos hacer un alto. (Los municipios que son focos rojos) están en el sur, lo que viene siendo la zona de Coatzacoalcos, también Poza Rica, Xalapa (...) A la Fiscal le exigimos trabajo, que dé la cara", dijo.