A Cuitláhuac le falta capacidad técnica y conocimiento para gobernar: Xóchitl Gálvez

El gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez, es una buena persona pero carece de conocimientos técnicos y de política para enfrentar los problemas del Estado, consideró la senadora del PAN, Xóchitl Gálvez.En su visita a Boca del Río, afirmó que el Mandatario estatal no ha tomado al toro por los cuernos para hacer frente a la problemática de desapariciones e inseguridad, además de que ha preferido mantenerse al margen de estas situaciones sin adquirir la responsabilidad que requiere un Gobernador."Yo creo que es una buena persona (...) hemos visto las declaraciones que de repente hace y que además del meme, que no pasa de ahí. No se ve bien que el Gobernador, con el nivel de responsabilidad que tiene, no se meta (a solucionar) los problemas. En Veracruz hay desaparecidos, hay graves problemas de inseguridad y no pareciera que esté ‘tomando al toro por los cuernos’".La pianista aseveró que para ser Gobernador no sólo se necesita ser buena persona, sino también tener conocimientos técnicos para gobernar.No obstante, la decisión fue de los veracruzanos, expuso."En el caso del Gobierno del Estado, no sólo se requiere ser una buena persona, se requiere tener la capacidad técnica y el conocimiento para gobernar. Lo que yo visualizo, desde el centro del país, es que al Gobernador le hacen falta más elementos técnicos y de conocimientos. Es la impresión que me da. Pero si lo eligieron por ser una buena persona, ahí la responsabilidad es de los veracruzanos".La Senadora del PAN se reunió con empresarios de Veracruz y Boca del Río, así como Alcaldes electos de esta zona conurbada.Asimismo, acusó al presidente Andrés Manuel López Obrador de utilizar a la Fiscalía General de la República (FGR) como presión contra sus adversarios políticos y ahora también lo hace con la comunidad científica.Luego de que se diera a conocer la investigación en contra de científicos del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) por presuntos desvíos, sostuvo que el titular de la FGR, Alejandro Gertz Manero, responde a las instrucciones del Mandatario federal, por lo que planteó que nuevamente debe a acudir a comparecer ante senadores."Pareciera que el Fiscal lo que está haciendo es seguir instrucciones del Presidente de la República para perseguir a sus adversarios políticos y debilitar a la oposición. Viene una ley del CONACYT y lo que quieren es debilitar a la comunidad científica para que no proteste, para que no establezcan temas. Creo que el Presidente está usando a la Fiscalía como un mecanismo de presión hacia los adversarios políticos", dijo.Resaltó que denuncias interpuestas ante la FGR como la de los hermanos del Presidente, el hijo de Manuel Bartlett y demás, no han avanzado.Al contrario, se está intentando culpar a los 31 investigadores del CONACYT por un delito que en el 2013 no estaba estipulado como delito, por tal razón, el juez no ha liberado órdenes de aprehensión."Se les está juzgando más por un tema moral, que no debían recibir recursos, que por un tema legal, no hemos ido al fondo del asunto, qué hicieron con esos recursos pero de acuerdo con la ley, en el 2013 sí podían recibir recursos".La Senadora panista agregó que es preocupante que se use a la FGR para presionar a los adversarios."No es que estemos en contra de que se castigue a una persona corrupta, ahí hay una confusión del tema, es el delito por el que se les quiere acusar a los científicos, es que por ser miembros de ese consejo no podían recibir recursos para la investigación, esa ley se hizo en el 2019, tú no puedes hacer una ley retroactiva", finalizó.