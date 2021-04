A exalcaldesa de Cosoleacaque le robaron 3 mdp en joyas y relojes cuando la mataron

De acuerdo con el Gobierno de la República, por los asesinatos de la exalcaldesa Gladys Merlín Castro y su hija Carla Enríquez Merlín , ocurridos en Cosoleacaque el pasado 15 de febrero, se esperan más detenciones, revelando que fueron robados 3 millones de pesos en joyería y relojería cuando se perpetró el crimen.La titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Rosa Icela Rodríguez, informó sobre los resultados de la Estrategia de Protección en contexto electoral durante la conferencia matutina de este viernes, advirtiendo que Veracruz está dentro de las 5 entidades que concentran el 47.57 por ciento de los casos registrados en el país.Detalló que las 103 agresiones o amenazas perpetradas en México se distribuyen en 28 Estados del país, siendo el Estado de México, Veracruz, Nuevo León, Oaxaca, San Luis Potosí y Quintana Roo los que más reportes han generado a la fecha.Concretamente el Estado de México y Veracruz han registrado 9 casos en cada entidad; en Nuevo León, Oaxaca así como San Luis Potosí van 8 casos en cada entidad y en Quintana Roo 7 casos.“Tenemos por ejemplo el lamentable caso de Carla Enríquez Merlín, aspirante a una candidatura a la Presidencia Municipal, quien fue asesinada junto con su madre, Gladys Merlín Castro, el pasado 15 de febrero”.“Un hecho doloroso que atenta contra la vida y la democracia y por el cual ya hay 2 personas de su círculo cercano vinculadas a proceso penal; también hay otras órdenes de aprehensión a punto de ejecutarse por los delitos de feminicidio y el robo de alrededor de 3 millones de joyas y relojería”, informó la funcionaria federal.Rodríguez precisó que aún no se descartan otras líneas de investigación en torno al asesinato de la exalcaldesa y su hija en Cosoleacaque, “de acuerdo con las indagaciones de la Fiscalía Estatal”.En cuanto a los resultados del programa, añadió que el 82 por ciento son aspirantes agredidos que buscan ser presidentes municipales, una diputación local y Ayuntamientos; el 18 por ciento restante contiende por Gubernaturas o diputaciones federales.En su informe, la funcionaria advirtió que el “Partido del Crimen” amenaza a candidatas y candidatos para incrementar su influencia política con una campaña de miedo, intimidando, con actos de violencia, con secuestros y desapariciones, así como lesiones u homicidios pero aseguró que los delincuentes “no decidirán en las elecciones”.“Todos los aspirantes a los más de 21 mil cargos públicos que se elegirán el próximo 6 de junio, sin importar colores o ideologías, pueden tener la seguridad de que no están solos (…); no permitiremos que el partido del crimen decida”.Mencionó que, por los 103 eventos o agresiones se han abierto 60 carpetas de investigación y se han brindado medidas de protección a 41 candidatos, con la asistencia de 22 policías estatales, 16 integrantes de la Guardia Nacional y tres de otras autoridades.De estos candidatos con alguna medida de protección, 10 son graves (por desaparición o muerte); 35 relevantes con atención especializada para brindar medidas preventivas y 58 casos preventivos por probable violencia.