A jóvenes ya no les interesa la producción del café, lamentan

El presidente del Consejo Regional del Café en Coatepec, Cirilo Elotlán Díaz, consideró que la entrega de programas sociales y becas están alejando a las familias de la producción del aromático, pues ya no están interesados en dedicarse a esa actividad, por lo que en unos 10 años ésta podría prácticamente desaparecer.



“Hoy están jalando a los Jóvenes de Construyendo el Futuro y otros tienen otros fines y la tendencia es esa, visualizamos que a mediano plazo se va a compactar la cafeticultura y solo quedarán aquellos que van a los nichos de mercados especiales y la otra es que en un término de 10 años desaparecerá y a lo mejor quede el limón, maracuyá, un poco de ganado, porque el café va siendo remplazado porque no hay buen precio y los jóvenes ya no le apuestan a esto”, señaló.



Y es que aseguró que, en la pasada cosecha y corte de café, hubo poca gente interesada en trabajar, debido a que reciben apoyos sociales y tienen menos necesidad de laborar en el campo.



“Este año que pasó si tuvimos problemas para el corte de café, porque las señoras ya tienen sus programas, sus hijos becas, ya no quieren ir a cortar café, los jóvenes también ya están buscando estos programas”, comentó.



A este panorama agregó que en las partes altas de regiones como Cosautlán de Carvajal ya están sembrando limón, remplazando así al aromático.



“Hicimos un recorrido por Cosautlán donde nos jactábamos de ser cien por ciento cafetaleros, pues no solo en la zona baja y media, sino en la zona alta están metiendo limón, eso quiere decir que hay desplazamiento de café por limón”, concluyó.