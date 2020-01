A la mayoría, propósito de hacer ejercicio sólo le dura un mes: Entrenador

Uno de los propósitos principales para un nuevo año es bajar de peso y hacer ejercicio. Por eso, en enero los gimnasios y los entrenadores personales son los más solicitados, pero a pesar de que inician con muchas ganas, en febrero todo cambia.



La mayoría espera tener resultados inmediatos y deshacerse de los kilos que les dejó la temporada navideña y al no obtenerlos, se desesperan y abandonan el propósito que con mucho ímpetu se marcaron.



De acuerdo con el instructor Esteban Bueno, la pérdida de peso se empezará a notar a los 2 meses de entrenamiento, siempre que se tenga constancia.



“A partir de los dos meses se empieza a ver resultados. Por ello, se les dice a las personas que no se desesperen. Quieren ver resultados y es un conjunto, alimentación, constancia. Todo mundo en enero entra con muchas ganas pero al mes o los 20 días, ya les da flojera. No les dura y deben enfocarse y tener una meta”, dijo.



Pero el ir al gimnasio o hacer alguna actividad física no es suficiente si no se combina con un régimen alimenticio adecuado.



Para iniciar lo recomendable es concentrarse en el acondicionamiento a través del área cardiovascular o bien, practicar actividades como spinning, clases de baile o fitness y si requieren un esfuerzo mayor se recomienda el crossfit.



“Debemos cambiar nuestro régimen alimenticio porque venimos de fechas decembrinas estuvimos comiendo, el pavo y todo eso, cambiar, es el primer paso, el segundo paso es enfocarnos en el objetivo, bajar de peso o bajar tallas y el tercer es incorporarnos al gimnasio, si no se puede ir a caminar, 15 a 20 minutos diarios”, señaló.



La principal recomendación de los expertos es ser constante, no abandonar el ejercicio, no sólo por imagen, si no por salud.