A la semana, hasta 11 denuncias por violencia intrafamiliar se registran en Córdoba

A la semana, hasta 11 denuncias por violencia intrafamiliar se registran en esta ciudad y no sólo mujeres, también de niños, niñas y adolescentes, señaló Virginia Medorio Trujillo, presidenta de la asociación civil Emprendiendo el Vuelo, tras señalar que se complica la atención porque Fiscalías sólo trabajan con guardias y eso alenta el proceso de atención.



Explicó que la cuarentena no garantiza la paz y tranquilidad social en los hogares y los niños lamentablemente no están exentos de ello.



"El confinamiento está generando violencia doméstica, se está agravando, hay hasta casos de violencia ya en niños porque no estamos acostumbrados a convivir 24 horas, las personas están más susceptibles".



Reiteró que ha repuntado la violencia y lamentó que el Presidente de la República minimice el problema.



Asimismo, dijo que muchos casos no llegan a denuncia penal porque no están trabajando las Fiscalías en horario normal y eso retarda la atención.



Por otra parte, agregó que las agresiones se están justificando, lo malo es que éstas pueden terminar en feminicidios.



Finalmente, indicó que a nivel nacional, las agresiones a mujeres o violencia doméstica están al alza y se van recrudeciendo las cifras sin que alguna autoridad haga algo al respecto, lo cual es lamentable.