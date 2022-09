A MC no lo doblarán como al PRI para mantener Ejército en calles, advierten

Movimiento Ciudadano (MC) "no se doblará" ante MORENA, tal y como lo hizo el Partido Revolucionario Institucional (PRI), advirtió el coordinador de la Comisión Operativa en Veracruz, Sergio Gil Rullán."A nosotros no nos van a doblar como a sus nuevos amigos del PRIMOR (PRI-MORENA). Que a ellos les hagan lo que quieran que nosotros tenemos dignidad y vemos de frente. Señalamos las injusticias y vamos a seguir haciéndolo", dijo el dirigente del partido naranja al concluir su guardia de honor en el Parque de Los Berros.Gil Rullán descartó una posible alianza de MC con MORENA entre Dante Delgado Rannauro y Ricardo Monreal Ávila, para dar avance al dictamen en el Senado respecto a dar continuidad del Ejército en tareas de seguridad pública."Doblaron a uno del PAN, traían para arriba y para abajo a los del PRI con el tema de la impunidad de ‘Alito’ (Alejandro Moreno) y estuvieron al grado tal de retirar la iniciativa porque no tienen los votos. Lo que quieren es comprar tiempo para ver si compran más voluntades", dijo.