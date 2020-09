A Oficial Mayor de SEV no llegan quejas de docentes por inseguridad

Luego de que integrantes del Gremio Nacional de Trabajadores de la Educación (GNTE) en Veracruz acusara que la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV) tarda para atender a docentes víctimas del crimen , la Oficial Mayor de la dependencia, Ariadna Selene Aguilar Amaya, aseguró que ningún profesor ha acudido a informar algún tipo de amenaza o agresión."Nosotros siempre les hemos pedido a los maestros que se acerquen a la Oficialía para que puedan indicarnos quién es la persona que los amenazó si hubiera esta situación. Hasta el momento no ha habido ningún maestro que se haya ido a quejar".Además dijo, los docentes de nuevo ingreso no tienen los mismos derechos que los de mayor antigüedad, esto referente a los cambios de adscripción, situación que ha provocado constantes reclamos."Los maestros que son de nuevo ingreso, generalmente tienen un lugar fijo después de dos años. Seguramente habrá algún movimiento después del primer ciclo escolar que ellos estuvieron trabajando, y posteriormente se les dará un lugar fijo. Maestros que no cumplían la antigüedad mínima estaban pidiendo que se les moviera y no es lo mismo un maestro que lleva en la sierra 20 años a un maestro que lleva dos años".Comentó que los docentes que han señalado los cambios de adscripción como irregulares, no conocen a detalle las normas de asignación de espacios."Yo creo que aquí están siendo mal informados, al parecer estos maestros no han revisado bien su carta de presentación", finalizó.