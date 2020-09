SEV tarda para atender a docentes víctimas del crimen en Veracruz

El secretario general del Gremio Nacional de Trabajadores de la Educación (GNTE) en Veracruz, Avith Moctezuma Uscanga, informó que docentes han interpuesto varias denuncias tras ser víctimas de la inseguridad en la entidad.



"Tenemos algunas denuncias de parte de los compañeros. Cuando ellos nos traen el soporte legal que se requiere para el caso, que es la denuncia ante la Fiscalía General del Estado (FGE) por cualquier tipo de inseguridad, hacemos el trabajo correspondiente para solicitar un cambio de adscripción", dijo.



Aunque no especificó, comentó que las denuncias interpuestas son por diversas causas que ponen en riesgo la integridad de los docentes.



"Las denuncias son por inseguridad de todo tipo. Son muchas las causas que se presentan por inseguridad", dijo.



Aseveró que estos casos suceden en todo el Estado, específicamente en el sur y norte.



"Tenemos principalmente denuncias del sur del Estado, en la parte norte para la zona de Huayacocotla. La mayoría de las regiones del Estado presentan este tipo de denuncias".



Lamentó que sea tardía la intervención de las autoridades cuando les hacen llegar este tipo de problemas que padece el gremio magisterial, “a la primera no resuelven".



"Tenemos que trabajar fuertemente con la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV), tenemos que insistir porque a la primera no resuelven. Tenemos que estar insistiendo por los temas de inseguridad y de salud que son los que justifican que tienen que ser de manera pronta el cambio de adscripción de nuestros compañeros", concluyó.