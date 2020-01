A quienes estaban en el Seguro Popular se les seguirá atendiendo, dice AMLO

El Seguro Popular "ni era seguro ni era popular" aseguró el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien dijo que se buscará que el sistema de salud sea gratuito en todo el país y pidió ayuda porque "es todo un desafío que tengamos médicos en las comunidades apartadas y estén todos los medicamentos".



Pidió no preocuparse y dijo que a quienes estaban inscritos en el Seguro Popular se les seguirá atendiendo.



"La gente no debe preocuparse si estaba inscrita en el Seguro Popular va a seguir recibiendo su atención y mejor".



En su conferencia de prensa matutina respondió de esta manera a las críticas y denuncias que han surgido en los últimos días a partir de la desaparición del Seguro Popular y la creación del Instituto Nacional de Bienestar, y a la incertidumbre de los pacientes sobre si continuarán recibiendo el servicio médico o si tendrán que pagar por este.



"El Seguro Popular no era seguro ni era popular. Nuestro propósito es que todo el que se enferme pueda ser atendido y se le garantice el derecho a la salud. Esto lo vamos a ir convirtiéndose en realidad porque no se resuelve por decreto", agregó.



Dijo que a la llegada al gobierno de la actual Administración, el sistema nacional de salud estaba "en el abandono" sin médicos, especialistas, medicamentos ni infraestructura.



En el caso del Seguro Popular dijo que se le transferían recursos a este sistema que no se utilizaban y que incluso tenía más trabajadores Administrativos que médicos y enfermeras, a una relación de 8 a 2.



Dijo que hacen falta médicos en el país y que esto ocurrió por la política de rechazo de estudiante en las universidades públicas.



Por ello, convocó a médicos y enfermeras jubilados, y también a los profesionales de la salud que se encuentran trabajando en los consultorios de las farmacias a que regresen a sus estados y al servicio público.



"Necesitamos médicos y enfermeras. En tanto se forman, tenemos que resolver este problema. En tanto estamos convocando a jubilados y a médico que están trabajando en consultorios particulares. Hay muchos consultorios que quieren hacer competencia desleal, hay muchos que están en farmacias. Los necesitamos. Regresen a sus estados y municipios, se les garantiza su trabajo sobre todo si son especialistas que son los que más necesitamos".