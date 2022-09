A Tito “N” no dejan de posponerle audiencias ante Juez, recrimina PAN

El presidente estatal del Partido Acción Nacional (PAN), Federico Salomón Molina, acusó dilación en proceso penal que se sigue en contra de Tito "N", detenido desde el 27 de noviembre de 2021 en el municipio de Pánuco y acusado por la Fiscalía General del Estado (FGE) de presuntos desvíos de recursos cuando fue Alcalde de Tierra Blanca.En conferencia de prensa, indicó que en tres ocasiones que ha querido aportar pruebas para demostrar su inocencia, las audiencias programadas han sido canceladas sin dar un motivo real de ello."Desafortunadamente vemos que la mano del Gobierno del Estado sigue metido ahí porque nos siguen posponiendo muchos hechos, o sea, cada vez que el Juez tiene que citar para comparecer y todo, han ido posponiendo y un día antes nos dicen que no se puede y así nos traen", expresó.Salomón Molina afirmó que esto demuestra que no hay un "delito fuerte" que perseguir en contra del excandidato a la dirigencia estatal del blanquiazul."Es un tema eminentemente político. Es una dilación, siguen posponiendo las audiencias, es lo que finalmente ha sido, posponerlo, posponerlo, y así lo traen, en tres ocasiones ha ocurrido eso", precisó.Por otro lado, el líder panista en el Entidad calificó como grave que se minimicen los hechos de violencia registrados en varios municipios y se diga que son grupos locales y no cárteles los que están tras esto, y producto de propaganda fomentada por los medios de comunicación."Son graves esas afirmaciones porque aunque no son cárteles al final del día es delincuencia organizada, sea pequeña o grande, es delincuencia que se ha apoderado de Veracruz y que ha mantenido en miedo y zozobra a la población, es difícil salir a las calles ahorita", aseveró Federico Salomón.También aseguró que en el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador ya se superó la cifra de homicidios registrada anteriormente con más de 135 mil personas privadas de la vida."Está totalmente rebasado y el Estado no es ajeno a esta parte del país y todos lo vinimos, inclusive la propia Capital. Hemos visto hechos lamentables que ha pasado en estos meses y el Gobierno sale con que son muy pequeños, que no son grupos de cárteles, solamente grupitos que están ahí, es lamentablemente", sostuvo una vez más.