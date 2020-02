A Xico le urgen más policías, señala Regidor

El regidor primero de Xico, Eduardo Pozos Pérez, indicó que el Ayuntamiento está obligado a lanzar una convocatoria para reclutar nuevos elementos de la Policía Municipal o bien esperar a que los anteriores policías sean capacitados por la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y determinen quiénes pueden regresar a la corporación.



“Tenemos que actuar para tener a la brevedad a los elementos, porque la Policía Estatal sólo estará un tiempo, tendremos que ver qué hacemos”, acotó.



Entrevistado, dijo que en los próximos días se determinarán las acciones a realizar, para conformar a una nueva policía, toda vez que sólo cuentan con tres meses, tiempo que la Policía Estatal estará a cargo de la seguridad de Xico.



“El Ayuntamiento está obligado a otras medidas, el Ayuntamiento es el facultado de alguna manera para ver la seguridad en el municipio, por ende la contratación de nuevos elementos y que cumplan con los requerimientos, la capacitación, las certificaciones de control y confianza; no hemos tenido reunión como Cabildo para analizar el tema, mañana podríamos estar tocando el tema, hay otros temas de importancia”, dijo.



Agregó que se desconoce aún la situación actual de los elementos policiacos que se están capacitando, según la SSP.



“Vamos a ver qué procedimiento se va a realizar para adquirir al nuevo personal para que se haga cargo de la seguridad o si quienes estaban anteriormente cumplieron con los exámenes de confiabilidad, no tenemos información por el momento, no sabemos aún. Por el momento, hay mucha seguridad, más de la que había, son muchos elementos, con muchos vehículos, percibimos que la población se siente más protegida y tiene mayor confianza en que nos están brindando por el momento la seguridad”, finalizó.