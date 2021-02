Abogado niega criticar vestimenta de mujeres en juzgados de Orizaba

El abogado Eduardo Palma Martínez se deslindó de las expresiones que algunas voces aseguraron él había hecho, esto en contra de la vestimenta de mujeres de los juzgados de Orizaba.



De acuerdo al litigante fue publicada una nota periodística fuera de tiempo y contexto, pues el pasado primero de febrero después de una rueda de prensa, sostuvo una charla, más no una entrevista en dónde se abordó el tema de la falta de personal en los juzgados.



"Lo que se dijo no refleja mi sentir ni del de los integrantes del Colegio de Abogados de Orizaba Altas Montañas. Después de la rueda de prensa se sostuvo una conversación entre amigos, la realicé con varias periodistas mujeres, yo no estaba declarando a nombre del colegio, ni de la firma legal Palma y Asociados, no era una entrevista, sino una sola plática, esto es importante hacerlo saber porque el contenido principal de la plática no se dijo en esa nota, no se dijo por qué charlábamos sobre ese tema".



Agregó que durante la plática con los representantes de los medios de comunicación, se comentó que las cargas de trabajo para la impartición de justicia son demasiadas, que el personal no se dan abasto y encima se tiene que lidiar con las limitaciones que ha traído consigo la pandemia.



Añadió que también se habló sobre la necesidad de apoyarse con auxiliares tanto hombres como mujeres, pero una situación complicada es que estos no tienen uniforme y es difícil poder identificarlos.



Dijo que los periodistas ahí presentes así lo entendieron porque no hubo dolo, mala fe, ni críticas, ni cuestionamientos que calificaran o que criticaran la forma de vestir de las mujeres auxiliares.



Sin embargo ciertas voces aseguraron que sus comentarios habían sido machistas cuando que jamás ese fue el sentido, pero aun así ofreció disculpas a quien se haya sentido ofendido debido a la publicación que se hizo sobre este tema.



"El tema estuvo descontextualizado, no refleja mis valores culturales, ni mi forma de ser, ni mi forma de pensar".



Por su parte el vicepresidente del colegio, Antonio Aguilar, deslindó a esta asociación, la directiva, sobre los señalamientos que se han hecho.



Y es que en las redes sociales ha habido críticas y señalamientos sobre un tema que fue descontextualizado.