Abordarán en teatro cómo el huachicoleo afecta a personas y familias

Del próximo 10 al 13 de marzo, en Área 51 Foro Teatral, se presentará la obra "El camino rojo de Dolores", una puesta en escena que hace alusión a la tragedia de Tlahuelilpan, Hidalgo, el 22 de enero de 2019, que cobró la vida de casi un centenar de personas.Los interesados podrán observar la obra este jueves y viernes, a las 20:00 horas; el sábado, a las 19:00 horas y el domingo, a las 18:00 horas; con un costo por entrada de 100 pesos en preventa y 150 pesos el día del evento, en la calle Revolución 307, Zona Centro de Xalapa.Si bien en la obra no se menciona abiertamente esta tragedia, su director, Austin Morgan, expresó que los personajes que intervienen reflejan el daño colateral que deja el huachicoleo en las personas y familias que circundan esta actividad ilícita de extracción de combustible."Básicamente es una obra en torno a aquel evento terrible en Hidalgo con el huachicol y una especie de ensayo sobre la obra de Óscar Liera, una obra muy famosa que se llama 'El Camino Rojo a Sabaiba' y quisimos hacerle un homenaje a su texto a partir de nuestra propia construcción dramática", comentó.El dramaturgo reconoció que esta obra representa un hecho delicado en la historia reciente del país; no obstante, explicó que buscó revivir el tema porque le preocupaba que quedara en el olvido."Cuando se dio el evento fue muy sonado, estuvo en todos los medios y pareciera que en el tiempo ha quedado en el olvido y creo que una de las maneras para que las cosas no queden en el olvido es poniéndolas en escena", puntualizó Morgan.Por su parte, Iris ladrón de Guevara, quien interpretar a "La Chiquis", amiga de "Dolores", el personaje principal, dijo que se busca retratar como se van inmiscuyendo en un asunto que parece inocente y aunque no participa abiertamente del huachicoleo, lo hace por omisión."Aunque no estés directamente involucrado, participas de alguna u otra forma en todo esto, en cómo afecta las vidas de una persona, de un pueblo, de una familia, destruir hogares (...) Mi personaje también funge como narradora de esta historia", detalló la actriz.Por su parte, Karina Eguia, otra de las participantes de la obra, manifestó que es importante cómo se maneja desde la dirección y la dramaturgia este tema tan delicado acaecido en Hidalgo."Sin embargo, también perdura el humor, la relación con el espectador, con el otro y está situada en un momento como muy representativo para nosotros en el folklore mexicano, que tiene que ver con el Día de Muertos".