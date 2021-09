Aborto sería posible después de la semana 12 mediante amparo: Abogada

Veracruzanas también podrán beneficiarse de la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que determinó declarar inconstitucional la penalización del aborto en el estado de Coahuila pero que sienta precedente para todo el país, dado que fue votada por unanimidad.



Esmeralda Lecxiur Ferreira, integrante de "Abogadas con perspectiva", explicó que si bien en Veracruz ya está despenalizada la interrupción del embarazo, en casos de que una mujer exceda las 12 semanas y no tenga causal, también podrá recurrir al amparo respaldándose en este precedente.



"Un caso muy extraordinario en Veracruz, en donde las mujeres ya pasaron de las 12 semanas, no tienen ninguna causal de las que están previstas en el Código Penal y vamos a pensar que simplemente no desean continuar con el embarazo pero el tipo penal de Veracruz dice que pasa de las 12 semanas, ya la ley la puede castigar y no tienen causal, entonces también podrán promover el amparo", explicó.



Refirió que a diferencia de Coahuila, en donde los jueces deben aplicar de facto esta resolución a las mujeres que estén bajo procesos penales por la interrupción del embarazo, en los Estados donde aún es penalizado deben promover amparos.



Esmeralda Lecxiur explicó que la resolución de la SCJN no "despenalizó el aborto" como algunos grupos han externado porque sigue siendo delito en las entidades cuyas legislaciones no se han reformado.



"No se está despenalizando el aborto, bueno fuera. Porque las mujeres de todas las entidades para poder interrumpir el embarazo sin ser criminalizadas deben promover un amparo, o al revés, si ya lo hicieron y están procesadas tienen que promover el amparo o pedírselo al juez, que quede claro que en las demás entidades el aborto sigue siendo un delito".



Si bien no se obliga a las legislaturas de los Estados a modificar sus Códigos Penales, si contribuye a que se decidan los diputados locales en reformar estos preceptos.



"No dio el caso para que la Suprema Corte de Justicias dijera que todas las legislaturas tienen la obligación de despenalizar el aborto, esto no está contemplado en la acción de inconstitucionalidad pero lo que sí sirve es para que las entidades legislativas tengan argumentos, para lo que sirve es para darle argumentos a los legisladores de por qué sí pueden eliminar el tipo penal", finalizó.