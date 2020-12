Abrieron boquete para robar cerca de 800 mil pesos a Bodega Aurrera en Tantoyuca

A través de autoridades judiciales y policiacas se dio a conocer la investigación del robo que ocurrió la madrugada del viernes, donde presuntos responsables lograron retirar de la bóveda de seguridad de la tienda comercial de Bodega Aurrera de Tantoyuca, cerca de 800 mil pesos en efectivo.



La llamada de auxilio se dio a partir de las primeras horas del día viernes, cuando la subgerente de la tienda identificada como Mayra Selene "N", reportó a las autoridades de Seguridad Pública sobre el incidente que dejó como saldo daños materiales y la sustracción de más de 779 mil pesos que se ubican en una bóveda de seguridad.



Se informó de manera extraoficial que los presuntos responsables aprovecharon la oportunidad durante la madrugada, para no ser percibidos por personal, mientras que en la parte exterior de la tienda se abrieron camino sobre una pared de concreto reforzado para posteriormente introducirse a las instalaciones y llevarse la grande suma de efectivo.



No obstante, cámaras de seguridad han sido requeridas por las autoridades investigadoras para estudiar el móvil del robo; con lo que se podría tener indicios y dar con los presuntos responsables.



A pesar de que la alarma se activó al momento de que los sujetos atracaron la tienda, las autoridades de seguridad no fueron reportadas a tiempo; tanto personal como el gerente de la tienda aportarán distintas declaraciones para engrosar la investigación, en espera de que la denuncia ante la Fiscalía Regional pueda tener algún tipo de avance.



Por ahora elementos de distintas corporaciones mantienen la búsqueda para dar con los probables responsables que estuvieron involucrados en el robo del efectivo acumulado en fechas decembrinas.