Abrieron convocatoria para reclutar nuevos policías municipales, en Coatepec

El regidor octavo, Benjamín Sánchez Flores, informó que en los primeros días del mes se abrió la convocatoria para el reclutamiento de nuevos elementos de la Policía Municipal y así continuar con la conformación de ésta.



“Hace unos días salió la convocatoria y seguiremos reclutando los mejores perfiles como hasta hoy, que tenemos que cumplir con la meta. Desde este lunes está en todas las plataformas y ya se han acercado”, dijo.



Entrevistado, indicó que esta labor ha consumido gran parte de los recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y las Demarcaciones Territoriales (FORTAMUN), sin embargo aseguró que es un compromiso adquirido y es un tema en el que la administración no puede escatimar.



“Es un reto que nos consume gran parte del recurso del FORTAMUN, pues se aplica al cien por ciento en temas de seguridad, esto ha impedido que tengamos algunas obras, pero es un compromiso adquirido y es un tema que no podemos escatimar”, detalló.



Agregó que este año se trabajará en continuar con la conformación de la Policía Municipal, pues la meta es alcanzar los 186 elementos y actualmente se ha cumplido con tres cuartas partes.



“Seguimos en la conformación, tenemos que lograr los acuerdos de hace dos años, de los 186 elementos y seguiremos en este trabajo”, comentó.



Y es que consideró que los municipios que no han iniciado con esta conformación y luego de que el titular de Seguridad Pública los urgiera a hacer lo propio, se enfrentarán con una situación complicada.



“Nosotros cumplimos en tiempo y forma, hoy tenemos una policía certificada, y es lo que se nos está calificando”, finalizó.