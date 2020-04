Acatando recomendación, defensores del río La Antigua levantan campamento

El integrante del Colectivo Pueblos Unidos Cuenca de la Antigua Ríos Libres (PUCARL), José Milán, informó que después de 6 años de lucha continua y de mantener de manera permanente el campamento Centinelas del Río, éste fue levantado temporalmente para acatar las indicaciones de la Secretaría de Salud Federal y evitar contagios de COVID-19.



Dijo que esta decisión fue consensada con el pueblo de Jalcomulco y con los grupos de guardia que han permanecido día y noche en ese lugar, con el fin de resguardarlo de alguna empresa que pretenda la instalación de una presa hidroeléctrica.



“Esta decisión que tomamos fue consensada con el pueblo y con los grupos de guardia que están velando día y noche en el campamento Centinelas del Río y con esta contingencia de la pandemia, también era exponer a los guardias, sobre todo porque llevamos más de seis años constantes ahí”, sostuvo.



Asimismo, aseguró que también hubo coordinación con autoridades ejidales y municipales. No obstante, advirtió que los pobladores regresarán una vez que las autoridades federales así lo recomienden.



“Platicamos, tuvimos varias juntas con los jefes de grupo así como autoridades ejidales y municipales, quienes también nos hicieron la observación de hacer una pausa, pues Jalcomulco es un lugar muy conocido a nivel nacional e internacional por lo que decidimos retirar momentáneamente las guardias hasta que nos den luz verde y nos digan que podemos regresar al campamento”, puntualizó.



Y es que recordó que este campamento después de más de seis años continúa en pie, debido a que no ha habido respuesta por parte de las autoridades estatales, pues en el primer año del gobernador Cuitláhuac García Jiménez los habitantes le solicitaron una audiencia que nunca llegó y lo mismo fue en este 2020.



“Y es por eso que continuamos en lucha. Esta Cuarta Transformación no es más que circo maroma y teatro y más de lo que siempre hemos vivido. Porque en su momento, López Obrador vino a Coatepec y en su discurso dijo que en Jalcomulco no iba a haber presas pero sólo de palabra. Le ha faltado plasmarlo en un documento para que tenga la validez, porque las palabras se las lleva el viento”, aseveró.



Finalmente, advirtió que de manera temporal se retira el campamento pero el pueblo estará atento ante cualquier amenaza y sin importar que haya contingencia, saldrán a defender el río.



“El mensaje es claro, que nosotros como colectivo siempre velamos por la colectividad, por la salud de toda la gente y la prueba de esto es que estamos cuidando el río para beneficio de todos. Momentáneamente nos vamos a retirar pero si vemos cualquier situación, el pueblo está avisado y está puesto (para actuar). Así tengamos una contingencia sanitaria, vamos a responder ante cualquier embate que nos amenace y vamos a seguir hasta que no veamos un resultado palpable, no de palabra como siempre nos lo han dicho. Nuestro propósito es liberar a la Cuenca de cualquier proyecto de hidroeléctrica que pueda afectar a la población”, finalizó.