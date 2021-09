Accidentes en la Xalapa-Coatepec, la herencia de Julen Rementería: Cisneros

El senador panista Julen Rementería del Puerto opina de todo, menos de lo que hizo en su paso como funcionario de Veracruz, criticó el secretario de Gobierno de Veracruz, Eric Cisneros Burgos.Recientemente, cabe recordar, el legislador líder de la bancada del PAN en la Cámara Alta, acusó que el Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador pagó millones a Cuba para traer a México falsos médicos para supuestamente tratar a enfermos de COVID-19.Al respecto, Cisneros Burgos advirtió que Rementería del Puerto, quien fue titular de la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas (SIOP) durante el pasado Gobierno Estatal del también panista Miguel Ángel Yunes Linares, es responsable de los numerosos accidentes que se registran en el bulevar Xalapa-Coatepec.De acuerdo con el Secretario de Gobierno, en la administración anterior a dicho camino le colocaron un exceso de acelerante al concreto para terminar rápido la obra.Durante entrevista en el municipio de Manlio Fabio Altamirano, donde se inauguró la remodelación de la estación de tren, el funcionario estatal criticó que Julen Rementería “de eso no habla”.Por tanto, exigió que el Senador panista explique qué es lo que hicieron en la carretera donde se generan accidentes cada vez que llueve.“Este señor opina de todo, de lo que no opina es de lo que hizo, no tengo más opinión al respecto cuando una persona se junta con la parte más recalcitrante del conservadurismo español, esos que comulgan con Franco”.De igual modo, recordó que Julen Rementería se reunió con los líderes del partido ultraconservador VOX, quienes coinciden con el franquismo, por lo que también subestimó las acusaciones que realizó en contra del Gobierno Federal y su estrategia para combatir la pandemia por COVID-19.