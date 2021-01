Aclara Gobernador de Veracruz que no se vacunó contra COVID-19

La mañana de este jueves, circuló en redes sociales la versión de que el gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez, se habría aplicado la vacuna contra COVID-19, e incluso el texto se ilustraba con una gráfica donde una enfermera aplicaba una vacuna al ejecutivo.



Durante entrevista y al cuestionar al titular del Ejecutivo al respecto, dejó en claro que no se aplicó la vacuna esta mañana y que respetará los protocolos emitidos por la Secretaría de Salud.



“Yo voy a esperar turno, están circulando una foto de cuando me vacuné contra la influenza, hace ya varios meses”.



Por tanto, dejó en claro que va a esperar de acuerdo a su estado, por lo que le corresponderá cuando toque el turno al sector de 40 a 50 años.



Cabe mencionar que esta mañana de jueves circuló una versión errónea con una fotografía del titular del Ejecutivo, no obstante, al corroborar dicha información, se logró observar que la fotografía circulada era de las redes sociales del mandatario, pero del día 02 de octubre del año 2020, cuando inició la vacunación contra la influenza estacionaria.



De igual modo y al cuestionar al equipo de García Jiménez, se informó que este jueves el gobernador no habría asistido a Palacio de Gobierno, puesto que se realizó la Mesa para la Construcción de la Paz, desde la zona serrana.



Fue desde Huayacocotla, donde sesionó la COESCONPAZ para dar seguimiento a los operativos coordinados con fuerzas federales, estatales y municipales para fortalecer la seguridad en esa región.



En este sentido, Cuitláhuac García destacó que lo importante es dar a conocer que el avance en el plan de vacunación ha sido bastante bueno, puesto que en la primera parte ya se cumplió el cien por ciento.



“Ya se realizó la aplicación de las 19 mil 500 dosis en esta primera etapa”, sostuvo.



Por tanto, se descartó que el titular del ejecutivo del estado de Veracruz, se aplicara la vacuna COVID-19, puesto que, según los protocolos, los primeros en vacunarse serán los que se encuentran en la primera línea de batalla, es decir, médicos y enfermeros, quienes ya recibieron la dosis y se concluyó con la primera etapa de aplicación.