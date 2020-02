Activistas de Orizaba buscan asesoría para que diputados avalen matrimonio gay 

Debido a que los diputados locales cedieron a las presiones de grupos conservadores para no hacer las reformas al Código Civil que permitan los matrimonios igualitarios, organizaciones no gubernamentales buscarán asesoría legal para lograr que se respeten las resoluciones de la Suprema Corte de Justicia en este tema.



Hugo Sánchez Badillo, integrante de la Coalición Estatal de la Diversidad Sexual, mencionó que en ambos temas la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha puntualizado que se trata de derechos humanos, pero a los legisladores se les olvida que están en el servicio público y tienen que quitarse el color y las creencias.



El también presidente de la asociación Todos Somos Positivos señaló que tal parece que los diputados tienen temor de que los excomulguen o reciban un voto de castigo por parte de esos grupos conservadores, pues la fecha en que se trataría estos temas fue pospuesta indefinidamente.



Agregó que como integrante del sector LGBTTTI tiene las mismas obligaciones que cualquiera, paga sus impuestos, es una persona productiva, pero así también tiene derechos y se le deben reconocer.



Llamó a los diputados y diputadas del distrito a que cumplan con la reforma integral al Código Civil y con ello no caigan en la ilegalidad que ya marcan los tratados internacionales por la omisión en este tema.