Activistas tendrán que esperar para entrar a nueva fosa, en Playa Vicente

La encargada de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas, Brenda Cerón Chagoya, informó que aún no tienen acceso a la fosa clandestina que fue localizada recientemente en la localidad Arenal Santa Ana, en el municipio de Playa Vicente."Nosotros todavía no tenemos acceso a ésta, todo esto lleva un proceso judicial, Fiscalía tendrá que asegurar este predio y nosotros entrar a hacer una búsqueda para encontrar los puntos positivos y hacer un plan de intervención".En ese sentido, mencionó que mediante la autorización de un juez, es como podrán entrar al lugar, informando que esto será en cuestión de días.Dicho sitio, cabe destacar, fue localizado luego de que autoridades confirmaran numerosas desapariciones en el municipio, siendo “al menos 10” los pasados 26 y 27 de enero.De acuerdo a la Secretaría de Seguridad Pública, la fosa se localizó en un rancho que, presuntamente, es propiedad de del grupo delincuencial “Las Piñas”, grupo liderado por los hermanos Alberto y Jacinto Piña, vinculados al Cartel Jalisco Nueva Generación.Por su parte, Cerón Chagoya señaló que la Comisión de Búsqueda sigue recorriendo todo el estado."Nosotros podemos reconocer la fosa de Arbolillo, la fosa de Santa Fé, la fosa de La Guapota y tenemos la existencia de esta nueva fosa. En la zona norte es más que nada una ‘cocina’, es en La Gallera", dijo.A decir de Cerón Chagoya, en 2019 solicitaron a Fiscalía General del Estado una lista de fosas y personas encontradas e identificadas, pero hasta el momento no les han entregado dicha información."Estamos sentados en mesas de trabajo y estamos esperando el informe, fue solicitado hace unos meses", concluyó.