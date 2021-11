Actualizan tarifas de servicio de grúas y corralón, en Veracruz

A partir de este martes, en Veracruz quedaron regularizadas las tarifas del servicio de transporte público de carga especializado, así como los servicios auxiliares de la seguridad vial, consistentes en arrastre, salvamento y depósito (corralón).El secretario de Seguridad Pública, Hugo Gutiérrez Maldonado, emitió el Acuerdo que establece las tarifas para los servicios de banderazo, salvamento y depósito de vehículos y para operativos especiales de seguridad vial.Así, para la prestación del servicio de banderazo por vehículo, que deberá cobrar el concesionario o permisionario y autorizado, dependiendo del tipo de grúa que se utilicen, las tarifas serán de 318 pesos a 582 pesos por cada 20 kilómetros.El banderazo es el arribo de la grúa al lugar de los hechos a solicitud de una persona, ya sea usuaria o autoridad competente, donde se efectuará el arrastre de un vehículo, el cual conlleva un costo que deberá ser cubierto por el usuario, con independencia de las maniobras de rescate o salvamento, a pesar de que ésta decida no utilizar el servicio de la grúa.La tarifa diaria por la prestación del servicio de depósito (corralón) dependerá del tipo de unidad:Por bicicleta se cobrarán 21.21 pesos diarios; por motocicleta, 42.42 pesos; por automóvil, 66.85 pesos; por camioneta, 84.85 pesos; por camiones, tractores agrícolas y autobuses, 140.26 pesos; por torton y tráileres con remolque, 177.13 pesos y por tráiler doble remolque o semirremolque, 184.56 pesos.El tabulador de base tarifaria para cobro autorizado por la SSP, para la prestación del servicio de salvamento de vehículos, que deberá cobrar el concesionario o permisionario y autorizado, será considerando los elementos y montos máximos siguientes:Por abanderamiento con grúa y custodia del vehículo con grúa, la tarifa es de 318.21 pesos por hora y por abanderamiento manual, 84.85 pesos.Por maniobras de salvamento fuera del camino, con grúa tipo A, la cuota por metro será de 530.53 pesos; con grúa tipo B, 636.42 pesos y por grúa tipo C, mil 272. 85 pesos.Las maniobras de salvamento sobre el camino, con grúa tipo A, la cuota por hora de servicio será de mil 184.81 pesos; con grúa tipo B, mil 299.31 pesos y con grúa tipo C, mil 481.57 pesos.El Acuerdo, señaló Gutiérrez Maldonado, es de orden público e interés general y tiene por objeto regular las tarifas del servicio de transporte público de carga especializado, así como los servicios auxiliares de la seguridad vial; lo cual constituye una necesidad permanente y general para mantener las vías públicas libres de vehículos que entorpezcan la vialidad, para garantizar la fluidez del tránsito y la seguridad de personas conductoras y peatones.Para los casos de operativos especiales de seguridad vial (retiro de unidades cuando lo solicite la autoridad), se establece una tarifa mínima de arrastre de 265.17 pesos y una máxima de 2 mil 651.79 pesos.Y para el caso de depósito, una tarifa diaria mínima de 21.231 pesos y una máxima de 212.13 pesos.También quedó establecido que el concesionario o permisionario y autorizado para prestar el servicio que aplique tarifas que excedan a las autorizadas, que asiente partidas falsas en sus libros o que expida recibos u otros documentos igualmente falsos, será sancionado conforme a las disposiciones legales correspondientes.