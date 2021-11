Acuerdan Delegada y consejeros del IMSS de Orizaba evitar “filtraciones” de información

El consejero del IMSS en Veracruz Sur, Omar Kuri Ceja, confirmó que tienen un acuerdo con la delegada Magdalena Chiquito, para que los consejeros no den información a los medios de comunicación sobre las situaciones que afectan a los derechohabientes."Voy a ser bien honesto, los temas del IMSS, ahorita llegamos un acuerdo de consejo, que se iba a manejar de manera directa ahí en la Delegación, porque me ha tocado que con mucho gusto yo doy mi opinión pero no estoy bien enterado y lo que hago es que distorsiono la información y no es el objetivo. Entonces llegamos a un acuerdo en que cualquier información, acudieran ustedes directamente a la delegación para preguntar".Incluso dijo que hay muchas cosas que los consejeros ni siquiera tiene la obligación de saber, porque ellos están para representar y ver que se otorgue un buen servicio para los afiliados.Además justificó que no da su punto de vista ya porque puede entorpecer a los procesos internos que se estén realizando en el instituto. "Hay cosas que no pueden estar saliendo a la luz pública porque están en un proceso interno".Cuestionado en referencia a la queja de los derechohabientes porque no funcionaban los elevadores y tanto enfermos de COVID-19 y de otros padecimientos, así como los cuerpos de quienes fallecieron en este hospital eran bajados por las escaleras, el entrevistado comentó que a él no le ha llegado ninguna queja de este tipo."Qué bueno que me lo dicen para ahora que tenga reunión de consejo, preguntar qué está sucediendo con los elevadores".Cabe resaltar que varias veces se ha tratado de entrevistar a la delegada, Magdalena Chiquito, pero se ha negado.