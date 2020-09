Acusa aspirante “dados cargados” en elección de dirigencia nacional de MORENA

La aspirante a la Secretaría General del partido Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA), Minerva Citlalli Hernández Mora, señaló dados cargados hacia otros aspirantes para conformar la Dirigencia Nacional de dicha institución política.



"Hemos denunciado que es un proceso que no satisface a la militancia pero quienes nos inscribimos aceptamos estas reglas prácticamente bajo protesta. Estamos participando en un escenario adverso, quizá con dados cargados pero a pesar de eso, vamos a ganar esta encuesta".



En ese sentido, la senadora, en su visita para reunirse con la militancia, aseguró que tienen la posibilidad de ganar a pesar de no contar con los recursos y el apoyo mediático que otros contrincantes poseen.



"Hemos incluso impugnado el tema de género, ayer el Tribunal Electoral le pedía al INE que modificara la convocatoria porque no garantizaba el tema de paridad. Eso tal vez le dé equidad a la contienda".



Respecto al aspirante a presidente de MORENA, Alejandro Rojas Díaz Durán y a las varias declaraciones que ha declarado sobre Porfirio Muñoz Ledo, mencionó que este último es un hombre inteligente, lúcido y serio, que sabe construir acuerdos.



"Porfirio Muñoz Ledo, en comparación con Alejandro Rojas, es un hombre inteligente, lúcido, serio, que sabe construir acuerdos, que sabe dialogar, que sabe hacer política. Alejandro Rojas Díaz Durán no es la persona más seria en esta contienda".



Y es que dijo, Díaz Durán le ha hecho daño al partido por "meter mano" en la contienda.



"Alejandro Rojas no es la persona más seria en esta contienda, de hecho es quien le ha hecho daño a todo el proceso de este partido porque es el que ha estado metiendo mano en el Tribunal", concluyó.