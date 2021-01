Acusa oposición que AMLO busca callarlos al pedir sus tiempos en radio y TV

Al criticar el manejo de la pandemia de COVID-19, las representaciones de los Partidos de la Revolución Democrática (PRD) y Acción Nacional (PAN), y los consejeros del Poder Legislativo, acusaron al Gobierno de Andrés Manuel López Obrador de querer callar a la oposición con la solicitud para que cedan sus espacios en radio y televisión para campañas contra el COVID-19.



En una acalorada discusión que se extendió por más de una hora, el representante perredista, Ángel Ávila Romero, dijo que el devolver los tiempos fiscales a los concesionarios por parte del Ejecutivo federal hoy tiene consecuencias y la muestra es el “pésimo manejo” de la emergencia sanitaria generada por el Coronavirus.



“Y hoy este Gobierno, que maneja muy mal la pandemia, que tiene saturados los hospitales, que no se toman decisiones fuertes y firmes; hoy nos pide los tiempos a los partidos políticos y a las autoridades electorales, cuando había dicho que no se necesitaba”, cuestionó.



Después de considerar que “las mañaneras” son propaganda política, aun cuando el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), determinó lo contrario, Ávila Romero sostuvo que AMLO utiliza este espacio para dar a conocer “información falsa o que no se puede comprobar” y para “atacar a las oposiciones y a los opositores”.



Indicó que el titular del Ejecutivo mexicano quiere dejarlos sin dar una respuesta en los espacios que por ley les corresponden a los institutos políticos y que reflejan la pluralidad de las distintas voces que hay en el país.



“Exigimos que nuestros tiempos, esas prerrogativas, donde podemos expresar nuestra visión, nuestra plataforma de nuestras propuestas, sea mantenido intacto, por ello es que el PRD no pudiera solidarizarse con esta petición del Ejecutivo”, adelantó.



Víctor Hugo Sondón Saavedra, del PAN, se sumó a dicha postura e insistió que la lectura que le dio a la petición es que el Ejecutivo federal no necesita esos espacios, sino que lo hace para silenciar las voces críticas hacia su administración.



“Si el Presidente de la República necesitara los tiempos, la Secretaría de Salud específicamente, por supuesto que entraríamos en un análisis serio y formal (…) pero aquí la realidad es otra. El Presidente no necesita espacios de comunicación (…) lo está haciendo únicamente para silenciar a sus oponentes políticos”, opinó.



Además manifestó que López Obrador se pasa diariamente una hora y media hablando mal y atacando a la oposición en su conferencia matutina. “Tiene espacios y los tiene en demasía (…) desde que empezó su labor como Presidente han sido reiterados los ataques tanto al INE como a sus adversarios políticos, buscando disminuirlos para poder llegar al punto de que no seamos competitivos. No seamos ilusos, no nos engañen”, reiteró Sondón Saavedra.



Refrendó que en la Ley General de Salud se estipula que cuando hay emergencias sanitarias como la actual pandemia, el Gobierno puede usar mecanismos para pedirles a los concesionarios de radio y televisión, a los que les devolvió los impuestos mediante la entrega de tiempos fiscales, “que cedan esos espacios para transmitir las campañas sanitarias”, sugirió.



Aseguró que López Obrador prometió “una tierra de oportunidades” pero está generando “una tierra convertida en cementerio, con miles y miles de muertos por el manejo absurdo, indolente e irresponsable del Gobierno Federal”.



Por su parte, el senador del PAN, Juan Antonio Martín del Campo, dijo que cuando algo se está haciendo bien se debe apoyar pero cuando no es así no deben hacerlo, criticando el manejo de la pandemia por parte del Gobierno de AMLO que ha dejado más de 126 mil fallecidos y más de un millón 400 mil contagiados.



“El Presidente y su pésimo manejo de la pandemia han preferido gastar en refinerías o proyectos inviables en lugar de equipos para hospitales, pruebas, implementos y equipos de protección para todo lo que es el personal del salud”, expresó.



Pidió que se transparente y se explique a detalle la propuesta enviada por el vocero de la Presidencia para que los partidos tomen una mejor decisión sobre ceder sus tiempos en radio y televisión.



La diputada perredista y consejera del Poder Legislativo, María Guadalupe Almaguer Pardo, mencionó que si el Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA), quiere dar sus espacios en radio y televisión, como lo hizo saber en diciembre, que lo gaga; pero que se vigile que en esos mensajes no se incluyan imágenes, logos o mensajes que pudieran constituir propaganda política, personalizada o electoral.



“Ya dio inicio al proceso electoral más grande de la historia y el presidente López Obrador continúa violando la Constitución (…) las mañaneras han sido propaganda electoral y política en donde se desacredita y ataca a sus opositores utilizando la vacunación contra el COVID-19 como un logro de un movimiento político”, aseveró.



Almaguer Pardo insistió que se deben hacer cumplir los principios rectores de la materia electoral, porque por ahora el Ejecutivo ha estado violentando leyes, atacando a la oposición y creando un clima de inequidad en la contienda electoral.



Por su parte, el representante del MORENA, Luis Eurípides Flores Pacheco, acusó a la oposición de “darle la vuelta” a la petición del Gobierno Federal cuando el propósito es informar a la población del problema más importante que se tiene como país por la pandemia del Coronavirus.



Para él, los institutos políticos pueden y debieran poner a disposición de la autoridad sanitaria dicha prerrogativas para que los mexicanos estén enterados sobre el avance de la pandemia y las medidas que hay que tomar para afrontarla de la mejor manera posible.