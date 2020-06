Acusa que personal de Comercio de Xalapa allanó su domicilio y le clausuraron negocio

Hago de su conocimiento a estos medios de comunicación para denunciar hechos ocurridos el día 1 de junio del 2020.



Aproximadamente a las 12 horas se presentaron los inspectores de comercio del Ayuntamiento Xalapa, quien se presentó ante mí de nombre Abdeel Velasco Colorado, inspector del departamento de Inspección y Atención Comercial, quien menciono que por órdenes del subdirector de comercio asistir al local de mi propiedad donde se vende pollos asados para el sostén de mi familia.



En donde le informé a la persona antes mencionada que apenas se apertura dicho negocio, de la cual referí que todo tipo de negocio debe ser visitado y no dudo que la normatividad.



Dice que primero se le hace la invitación a regular dicho negocio y no llegar tajantemente con un oficio y sellos para clausurar dicho negocio, actuando con prepotencia haciendo uso de su autoridad cuando también son trabajadores que probablemente se brincaron al subdirector para actuar con ese abuso de autoridad.



Menciono los nombres de estos servidores públicos que allanaron mi domicilio y tomaron fotografías dentro del establecimiento sin ningún permiso del propietario, que probablemente se brincaron al subdirector para actuar con ese abuso de autoridad.



De igual forma allanaron mi domicilio cuando no les da derecho pisar una propiedad o rebasar una propiedad y entrar como en su casa sin la autorización previa del propietario. Al grado que la señorita de nombre María del Rosario, Tapia inspectora de comercio y su compañera de nombre Iris Hazaro González se burlaron de mi persona, sin considerar que soy una persona de la tercera edad y venerable para recibir ese trato y abuso de su personal señor subdirector Lic. Guilebaldo Flores Loman.



Hago hincapié a todo ciudadano que allá sido víctima y abuso de autoridad por parte de los inspectores de comercio del ayuntamiento Xalapa a que denuncie sin temor; estamos en la cuarta transformación de un buen gobierno federal.



Atentamente

José Ramírez Córdoba