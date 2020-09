Acusa que pese a denuncias, Fiscalía no investiga abuso sexual contra su hija por parte de padrastro

Rey Rosales Álvarez, es padre de una menor de 14 años y pide ayuda a la Fiscalía General de Veracruz porque desde hace dos años existe una denuncia por abuso a su hija Dulce María, quien actualmente se encuentra en custodia de su madre en La Antigua, Veracruz y pese a ello no se ha actuado.Precisó que actualmente, la menor se encuentra embarazada de 9 meses y el padrastro es el supuesto padre del bebé, aún cuando se había acusado a la tutora de permitir abuso sexual y tocamientos, la Fiscalía Especializada en la Defensa del Menor, la Mujer y el Indígena, no investigó y no se tomó medidas.Agregó que la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) también tuvo conocimiento de estos hechos y tampoco actuó.Tras conocer el estado actual de la menor que apenas hace dos semanas cumplió los 14 años, Rey presentó nuevamente otra denuncia sin que hasta el momento tenga respuesta."mi hija nunca quiso hablar. Acaba de cumplir 14 años y tiene 9 meses de embarazo, tengo audios de miembros de la familia donde me dicen que el tipo esta abusando de la niña desde los 10 años y por eso estoy molesto. Pido ayuda a quien escuche el llamado de un padre desesperado, no me quiero meter en problemas, tengo una bebé".Aunque cuenta con el permiso para ver dos veces a la semana a su hija, no se le ha permitido convivir con ella.Con lágrimas en los ojos, el padre pidió la intervención de las autoridades porque, desde los 10 años la niña ha presentado señas de violencia sexual, incluso ya fue contagiada de herpes, aún así la respuesta es que no hay pruebas para intervenir."Acabo de interponer la segunda denuncia y me salen con lo mismo, que no hay pruebas. ¿Qué más pruebas quieren si la niña está embarazada? Por algo no me dejan ver a la niña, me dicen que no están, que andan en Xalapa, en Córdoba. Me dicen que la que está embarazada es la mamá y que no es la niña", expuso.La denuncia que se interpuso por primera vez es bajo la carpeta de investigación SUIPJ/CARD/DXVII/F5/043/2018.Por la denuncia que se interpuso hace dos semanas, se abrió la carpeta SUIPJ/CARD/DXVII/FES2/167/2020.